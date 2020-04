Los rostros más mediáticos de la covid-19 en España: quién es quién en esta crisis

En las últimas semanas, la crisis del coronavirus ha puesto de actualidad a personajes que eran desconocidos para muchos ciudadanos. También ha colocado en primera línea mediática a otros que normalmente trabajan en la sombra. Por último, ha rescatado a figuras que estaban casi olvidadas por la opinión pública. Para no perderse entre tanto personaje y saber quién es quién, repasamos este particular Star System surgido a la sombra del coronavirus.

Fernando Simón durante una rueda de prensa el pasado mes de marzo. Foto: Cordon

Fernando Simón, director del Centro de Coordnación de Alertas y Emergencias Sanitarias

¿Quién es? Este médico especializado en epidemias nacido en Zaragoza en 1963 es la cara más visible de la crisis del coronavirus, con permiso del presidente del Gobierno y sus ministros, claro está. Aunque desde 2012 ostenta el puesto de director del Centro de Coordinación de Alertas, la ciudadanía apenas había tenido conocimiento de él porque, a excepción de la crisis del ébola de 2014, su trabajo acostumbra a estar alejado del foco mediático.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Se podría responder que lo ha hecho todo. Para sus defensores está haciendo “todo lo necesario” para que España salga lo antes posible y en las mejores condiciones de la pandemia que asola medio mundo; para sus detractores ha hecho “todo lo malo” que se podría hacer. Ajeno a las críticas, a lo largo de toda la crisis Simón se ha mostrado didáctico, paciente y honesto al reconocer los errores que se han podido cometer en la gestión de una situación excepcional para la que ninguna nación está preparada. Trabajador esencial, Simón ha tenido que estar recientemente en cuarentena por haber contraído el coronavirus. Si eso no es hacer suficiente.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, hablando con la prensa en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2019. Foto: Getty

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social

¿Quién es? Abogada y militante de Esquerda Unida en su Galicia natal, Díaz (La Coruña, 1971) es, desde principios de este año, la ministra de Trabajo y Economía Social española en el gobierno de coalición formado entre Unidas Podemos y el PSOE.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Fue una de los primeros miembros del Gobierno que abogó por paralizar, o al menos ralentizar, la actividad laboral para luchar contra el coronavirus. Un posicionamiento que le llevó a ser blanco de las críticas de la patronal y de algunos miembros del gabinete. Finalmente, sus previsiones no eran tan delirantes como parecía y el gobierno tuvo que limitar la actividad laboral a los trabajadores esenciales. Además, bajo su gestión se han puesto en marcha medidas para que la covid-19 no deteriore el tejido industrial pero evitando que sea utilizadas como excusa para recortar los derechos de los trabajadores. De este modo, desde su ministerio se han rechazado ERTES no justificados, algo que para una parte de la población no es suficiente a la hora de defender los derechos laborales y para otra, una muestra clara del comunismo-bolivariano-del-liberticida-gobierno-socialcomunista-español.

El médico Jesús Candel, popularmente conocido como Spiriman, en una imagen de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Jesús Candel “Spiriman”, médico de urgencias

¿Quién es? Este médico de urgencias (Granada, 1976) se hizo popular en 2016 por sus críticas a la gestión de la sanidad pública durante el tiempo en que Susana Díaz era presidenta de la Junta de Andalucía. Impetuoso y con un carácter beligerante que le ha hecho perder las maneras en algunas ocasiones –como cuando llamó “hija de puta” a Díaz–, Candel fue expedientado en varias ocasiones por el Colegio de Médicos de Granada y el Servicio Andaluz de Salud. Según sus partidarios, las críticas de Spiriman forzaron la dimisión del viceconsejero de Sanidad andaluz, Martín Blanco, por su mala gestión y aunque ha declarado que la lucha por la sanidad pública no se acaba nunca, lo cierto es que desde hacía un tiempo la repercusión mediática de Spiriman era muy pequeña.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? El pasado 18 de marzo, Jesús Candel fue entrevistado por Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Spiriman, que se había vuelto a poner de actualidad después de narrar en sus redes sociales cómo estaba viviendo los efectos de la covid-19 desde su puesto como médico de urgencias, se mostró disconforme con la gestión de la pandemia por parte del gobierno, al que calificó de “mierda”. Durante el transcurso de la conversación, también reprochó al presentador de Mediaset y a sus colaboradores que estuvieran trabajando en el estudio sin respetar las medidas de distanciamiento social. Poco a poco, el tono de la intervención fue subiendo, hasta que, harto, Jorge Javier Vázquez dio por terminada la charla. En los siguientes días, Spiriman arremetió contra Telecinco en sus redes sociales y justificó su actitud diciendo que no quería salir en ningún programa “porque estoy a flor de piel y por mi boca pueden salir barbaridades”. A pesar de la situación, Candel no ha optado precisamente por el “aislamiento social” y acaba de de anunciar que en breve dará el salto a la política. Mientras tanto, el Colegio Oficial de Médicos de Granada lo ha suspendido para el ejercicio de la medicina durante cien días.

María José Sierra, jefa de Área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, durante una rueda de prensa.

María José Sierra, especialista en medicina preventiva y salud pública y epidemiológica

¿Quién es? Especialista en medicina preventiva y salud pública y epidemiológica, ha participado en investigaciones sobre enfermedades como el Zika, el dengue, la gripe A y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, provocada por la picadura de garrapatas. En la actualidad forma parte del equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Cuando el 29 de marzo Fernando Simón dio positivo por Covid-19, su puesto en las ruedas de prensa de los responsables técnicos del Comité de crisis fue ocupado por María José Sierra (Zaragoza, 1967). La doctora permaneció allí hasta el 14 de abril, fecha de la reincorporación de Simón que, por otra parte, tampoco se había ido del todo: durante la cuarentena participó junto a Sierra en algunas ruedas de prensa, aunque por videoconferencia.

La periodista Ana Rosa Quintana es una imagen que compartió en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Ana Rosa Quintana, la Oprah Winfrey española

¿Quién es? Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) es periodista, escritora, presentadora, propietaria de una exitosa productora de televisión, influencer, creadora de opinión e incluso ha tenido una revista con su nombre, AR, en cuyas portadas aparecía siempre ella. Con estas credenciales, se puede afirmar que Quintana es lo más parecido que hay en España a Oprah Winfrey. De hecho, si algún director le diera un papel como el que Spielberg le ofreció a la comunicadora estadounidense en El color púrpura, muy probablemente la periodista se llevase el Goya a la mejor actriz de ese año.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? La labor que los medios de comunicación están teniendo en la cobertura de la crisis de la covid-19 está siendo controvertida. Desde que estalló la pandemia, y más aún desde el confinamiento, los programas de la mañana se ven obligados a llenar tres y cuatro horas de televisión sin apenas novedades por lo que, en más de una ocasión, se ha caído en la desinformación, la alarma o los datos no contrastados. Esta crítica, que es aplicable por igual a Susanna Griso de Espejo Público y Antonio García Ferreras de Al Rojo Vivo, afectó especialmente a Ana Rosa Quintana, que hace unos días estalló a través de sus redes sociales. El 28 de marzo, la periodista publicó en Twitter: “Me ha costado varios años, pero le he cogido el gusto a bloquear. Es este momento no estamos para tonterías y perfiles falsos o emboscados. Si tienes algo que decir se [SIC] valiente y di quien [SIC] eres”. Twitter se llenó de mensajes que, con nombres, apellidos y firma al pie, criticaban su labor al frente de su programa, su rigor periodístico, hacían chanzas sobre su indignación y, claro, le recordaban lo del plagio de su libro Sabor a hiel. La Oprah española sufrió un efecto Streisand de libro.

El presentador Iker Jiménez en su casa. Foto: Instagram

Iker Jiménez, periodista especializado en el mundo del misterio

¿Quién es? Periodista español especializado en el mundo del misterio, heredero de grandes figuras del género como, mutatis mutandi, Antonio José Alés o Fernando Jiménez del Oso. Después de su experiencia radiofónica en la Cadena Ser con Milenio 3, Jiménez (Vitoria, 1973) dio el salto a la televisión con el programa Cuarto milenio para Cuatro. De los programas que comenzaron en esa cadena cuando se iniciaron las emisiones en 2005, el único que permanecía en la parrilla era el de Iker Jiménez, que había conseguido sobrevivir incluso a la supresión de los informativos, gracias a sus espectaculares datos de audiencia. Sin embargo, el confinamiento ha hecho que Mediaset cese las grabaciones de Cuarto milenio y haya optado por emitir reposiciones de capítulos antiguos. Una decisión que ha hecho que los seguidores del periodista vasco teman que Iker no regrese más a antena como represalia por su actitud crítica con la gestión de la crisis de la covid-19. Es lo que tiene la conspiranoia, que a la mínima, se pone uno en lo peor.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? La decisión de Mediaset de paralizar las grabaciones de Cuarto milenio no ha sido un problema para Iker Jiménez que, desde hace unos meses, había vuelto a explorar el campo de la radiodifusión a través de internet y YouTube, gracias a un estudio montado en su propio domicilio que ya quisieran muchas emisoras convencionales. Desde dicho estudio, bautizado Alma, al igual que su hija, Jiménez transmite sus investigaciones dando voz a científicos como el doctor Gaona, divulgadores como Enrique de Vicente, al doctor César Carballo, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y a algunos de sus colaboradores habituales. A pesar de que Iker Jiménez se muestra crítico sobre las informaciones oficiales, son muchos los que le afean su labor porque consideran que no es demasiado riguroso en las investigaciones, y eso que hace ya tiempo que no llama al Doctor Cabrera. Él, por supuesto, lo niega y se defiende afirmando que ya avisó en su programa de lo que está sucediendo.

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida. Foto: Cordon

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid

¿Quién es? Abogado del Estado de profesión, Martínez-Almeida (Madrid, 1975) fue elegido alcalde de Madrid tras el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos, suscrito después de las elecciones municipales de mayo de 2019, en las que no fueron los partidos mas votados. Un “pacto de perdedores” como diría Pablo Casado, que acabó desbancando del consistorio madrileño a Manuela Carmena.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Martínez Almeida se crece en los momentos en los que nadie apostaría un céntimo por él. Derrotado en las elecciones de mayo, cualquier otro hubiera recogido las cosas del despacho para, a continuación, dimitir. Sin embargo, Almeida aguantó, supo negociar y ahora es el alcalde de la capital de España. Sin apenas carisma, objeto de chanzas y motes hirientes, mucha gente pensaba que Martínez-Almeida no daría la talla ante una pandemia como la del coronavirus. No obstante, y para sorpresa de sus más acérrimos detractores, el alcalde está demostrando una templanza y una sensatez que no siempre es correspondida por sus compañeros de partido. Prudente, sosegado, dejándose ver lo imprescindible y cumpliendo con las medidas de precaución dictadas por las autoridades, Almeida ha cambiado la imagen que los madrileños tenían de él, hasta el punto de que, superada la crisis del coronavirus, Pablo Casado tendrá en el un buen aliado o un duro competidor por el liderazgo del partido.

Amancio Ortega con su hija Marta Ortega en Mónaco en 2012. Foto: Getty

Amancio Ortega, dueño del imperio textil Inditex

¿Quién es? Empresario español (Busdongo, León, 1936), dueño del imperio textil Inditex que comercializa, entre otras marcas, Zara. Sus hagiógrafos lo presentan como un hombre hecho a sí mismo que, partiendo de un origen humilde y con un modesto negocio de confección de batas para amas de casa, ha conseguido convertirse en uno de los grandes empresarios internacionales y una de las grandes fortunas del mundo. Sus detractores consideran que su fortuna se cimenta sobre la explotación laboral, la deslocalización de la producción en países sin derechos laborales y la domiciliación de sus empresas en países con menor carga fiscal.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? El pasado 28 de marzo, Amancio Ortega cumplió 84 años. Por redes sociales se convocó un aplauso colectivo en homenaje al empresario y algunas ambulancias hicieron sonar sus sirenas a las puertas de su domicilio coruñés. El motivo de este homenaje eran las donaciones de material sanitario (valorado en más de 60 millones de euros) que Ortega se había comprometido a proporcionar al gobierno para luchar contra el Covid-19. Además, el empresario leonés ha puesto a disposición del Ejecutivo su red logística de transporte de mercancías para traer mascarillas y respiradores desde China y otros lugares del mundo.

El torero Francisco Rivera en 2011. Foto: Getty

Francisco Rivera, torero y colaborador habitual de 'Espejo Público'

¿Quién es? Hijo de Francisco Rivera, “Paquirri”, y de Carmen Ordóñez, Francisco (Madrid, 1973) es torero como su padre y su abuelo materno. Emparentó con la Casa de Alba gracias al matrimonio con Cayetana Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, lo que le dio derecho a utilizar el título de duque consorte de Montoro, prerrogativa que perdió tras divorciarse de Cayetana, con la que tuvo una hija. En la actualidad está casado con Lourdes Montes, con la que tiene otros dos hijos, y es colaborador habitual del programa de televisión Espejo Público presentado por Susanna Griso.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Francisco Rivera estuvo de actualidad hace unos días por unas duras declaraciones contra el gobierno, vertidas en una entrevista online realizada por el periodista de El Mundo Javier Negre. Entre otras cosas, el torero afirmó que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias “no tenía decencia”, que era “un peligro andante” y que “cuando un mediocre se rodea de otros mediocres, el resultado es terrorífico”, esto en relación a Pedro Sánchez.

No era la primera vez que Rivera era el centro de la polémica. Al principio de la crisis del coronavirus, ya fue objeto de controversia por sus opiniones sobre la pandemia en Espejo Público, programa al que se acusó de falta de rigor por recurrir a una persona sin formación a la hora de hablar del tema. Sin formación en epidemiología, nos referimos. No obstante y más allá de estas polémicas, Francisco Rivera le está sacando al confinamiento más partido que muchos españoles. El torero ha comenzado a escribir una novela que comparte capítulo a capítulo con los lectores a través de su cuenta de Instagram. Se trata de una historia de samuráis que aún no tiene título, pero que Los Hermanos Podcast ya han titulado The Hunter. Con este título, Los Hermanos Podcast, que no son otros que los escritores Noel Ceballos y El Hematocrítico, comentan en su podcast de Ivoox los capítulos a medida que van apareciendo y, cada cierto tiempo, analizan la obra en profundidad en Behind The Hunter, una tertulia cuyo referente es, sin duda, el programa radiofónico Cowboys de Medianoche.

Rita Maestre en junio de 2019. Foto: Cordon

Rita Maestre, concejala del Grupo Municipal Más Madrid

¿Quién es? Política madrileña que, tras desempeñar las funciones de portavoz y de Coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el pleno durante el gobierno municipal de Manuela Carmena, trabaja ahora como concejala del Grupo Municipal Más Madrid y Portavoz Adjunta del Grupo en el Ayuntamiento de la Capital.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? El pasado viernes 17 de abril, durante su intervención en el Pleno municipal extraordinario, Rita Maestre (Madrid, 1988) se dirigió al alcalde Martínez-Almeida y le garantizó que Más Madrid iba a “hacer lo que creemos que debe hacer la oposición ante una circunstancia como esta: predicar con el ejemplo. Y eso significa partir de la confianza sincera de que vosotros queréis acabar con la crisis, de que el alcalde está comprometido con reducir la pandemia en su ciudad”. Emocionado bajo la mascarilla de protección que llevaba, el alcalde le agradeció sus palabras y aprovechó para lanzarle alguna indirecta a Pepu Hernández del PSOE que, durante su intervención, había estado especialmente beligerante contra Martínez-Almeida y su gestión de la crisis. En definitiva, en estos difíciles momentos, Rita Maestre y el alcalde de Madrid van a pasar a la historia no por actos heroicos, sino por su sensatez, su prudencia y su responsabilidad.

Irene Montero, ministra de igualdad, en abril de 2019. Foto: Getty

Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España

¿Quién es? Psicóloga de formación, Irene Montero (Madrid, 1988) es militante de Podemos y diputada en el Congreso por dicho partido. En la actualidad y desde enero de 2020, ostenta el cargo de ministra de Igualdad del Gobierno de España.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Irene Montero está de actualidad, no tanto por sus responsabilidades gubernativas, sino por haber dado positivo por coronavirus en tres ocasiones. A consecuencia de ello, ha tenido que estar confinada en casa sin poder participar de los Consejos de ministros o de otras actividades relacionadas con su negociado. Lejos de respetar su convalecencia, la complicada situación vivida por Montero ha sido aprovechada por los sectores contrarios al gobierno más recalcitrantes para convertir a la ministra en blanco de sus ataques: desde el supuesto privilegio de beneficiarse de tres test de diagnóstico cuando son un bien escaso, a una crisis matrimonial con infidelidad incluida, sin olvidar la chanza, la broma y, claro, el insulto.

José Félix Tezanos durante una conferencia en junio de 2019. Foto: Cordon

José Félix Tezanos, presidente del centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

¿Quién es? Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor y escritor, Tezanos (Santander, 1946) ocupa en la actualidad la presidencia del centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para lo cual renunció a sus cargos dentro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. A pesar de ello, la oposición considera que los resultados de sus encuestas de intención de voto están demasiado “cocinadas” para beneficiar los intereses de Pedro Sánchez.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? El pasado miércoles 15 de abril se publicó el Barómetro de abril del CIS. Entre sus conclusiones, que más del 52% de la población está de acuerdo con la gestión de la crisis por parte del Gobierno y que el 91% pide grandes acuerdos políticos para poder superar la coyuntura. Además, si bien la situación derivada del Covid-19 pasa factura a todos los partidos, si se celebrasen elecciones, el PSOE continuaría siendo la fuerza más votada y Vox, el partido que más se desgasta respecto a los últimos comicios. A pesar de todo, no fueron estos los datos que levantaron más ampollas, sino una pregunta relacionada con la conveniencia o no de limitar las informaciones sobre el coronavirus únicamente a aquellas que procedieran de fuentes oficiales. Aunque Tezanos ha declarado que es “exagerado” ver una intencionalidad política en el CIS y que “no se está preguntando si se va a censurar nada, sino cómo abordar la información sobre el coronavirus”, lo cierto es que la prensa y las redes sociales han entendido esa pregunta como un globo sonda, que abre la puerta a una regulación que restringiría la libertad de prensa y de expresión, en un escenario, el del confinamiento, ya de por sí restrictivo de derechos fundamentales. Para salir de dudas, el Partido Popular ha registrado hace unos días una petición para que Tezanos comparezca en el Congreso y se explique.

Pedro Duque el 17 de febrero 2020 en Madrid. Foto: Getty

Pedro Duque, primer astronauta español de la historia

¿Quién es? Ingeniero aeronáutico de profesión, Duque (Madrid, 1963) ha sido el primer astronauta español de la historia y, desde 2018, es el titular de la cartera de Ciencia en el Gobierno de España.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Pedro Duque es otro de los miembros del Gobierno que ha demostrado paciencia y afán didáctico a la hora de explicar las medidas que, desde su ministerio, se están tomado para superar el coronavirus. Tal vez por ello, el astronauta, que ya había probado su capacidad pedagógica cuando explicó a través de su cuenta de Twitter si era posible o no mover un satélite tirando de un cable que lo uniera a la Tierra, fue elegido junto a Fernando Simón para responder a las preguntas que, sobre el coronavirus, planteaban los niños. A pesar de lo interesante de la iniciativa, los trolls de las redes sociales criticaron a Duque y a Simón por frívolos, por hablar del Ratoncito Pérez y por mil cosas más. Bien mirado, cuando Duque dijo que España estaba cerca de ser uno de los países que encontrasen la vacuna contra la covid-19, los trolls también respondieron que “qué sabría él”. Él, el ingeniero aeronáutico; él, el astronauta y él, el ministro, ojo.

Isaac F. Corrales, creativo publicitario, guionista y pinchadiscos, en una imagen de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Isaac F. Corrales, creativo publicitario, guionista y pinchadiscos

¿Quién es? Si se atiende a las pistas que ha ido dejando por las redes sociales, Isaac F. Corrales es creativo publicitario freelance, guionista y pinchadiscos. Sin embargo, no es por eso por lo que está en este Star System del Coronavirus. O sí. Siga leyendo y saque sus propias conclusiones.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? A través de su perfil de Twitter, Isaac F. Corrales ha organizado un “Mundial de Chocolatinas y snacks de chocolate”, cuyas eliminatorias se han ido sucediendo a través de las votaciones de los tuiteros. El campeonato ha enfrentado a grandes clásicos de esta categoría alimentaria, como Conguitos vs. Lacasitos, Crunch vs. Toblerone, Huesitos vs. Kinder Bueno, Tokke vs. M&M’s o Twix vs. Mars. Después de reñidos enfrentamientos, la final reunió a Kit Kat con Ambrosías Tirma, una suerte de Huesitos de las Islas Canarias. El pasado 19 de abril se conocieron los resultados de las votaciones, que dieron como vencedoras a las Ambrosías Tirma, equipo modesto que, como sucede en las competiciones deportivas, dio la sorpresa y se alzó con el Mundial.

Miguel Ángel Oliver con María Casado en los Premios Iris de 2019. Foto: Cordon

Miguel Ángel Oliver, Secretario de Estado de Comunicación

¿Quién es? Licenciado en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en la Cadena Ser, donde fue director de Hora 20 y subdirector de Hora 25. Posteriormente se incorporó a la cadena Cuatro donde, entre otras tareas, presentó los telediarios. En 2018 fue nombrado Secretario de Estado de Comunicación, cargo que desempeña en la actualidad.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Miguel Ángel Oliver (Madrid, 1963) ha sido, más que el rostro –pues no ha salido demasiado en pantalla–, la voz de las comparecencias oficiales relacionadas con el coronavirus. Oliver se ha encargado de presentar las ruedas de prensa y dar paso a las preguntas de los diferentes medios de comunicación. Una fórmula que le valió duras críticas por parte de algunos periódicos, que argumentaban que ese método fomentaba la censura y el control informativo por parte del Gobierno. Descontentos con esa fórmula, esos medios, entre los que estaban El Mundo, Libertad Digital y La Razón, pusieron en marcha un manifiesto de repulsa y decidieron no cubrir más ese tipo de comparecencias. A partir de entonces, el Gobierno cambió el método y resolvió conectar con los diferentes periodistas confinados en sus casas a través de videollamadas. Sin embargo, a los medios críticos tampoco les pareció una solución satisfactoria y ahí siguen, enrocados.

Enrique San Francisco, leyenda de la escena y el cine español

¿Quién es? Enrique “Quique” San Francisco (Madrid, 1955) es una leyenda de la escena y el cine español. Debutó en la gran pantalla siendo un niño, junto al gran Alfredo Alaria en ese clásico del cine queer que es Diferente (1961). A partir de entonces, ha trabajado en cintas como Navajeros, Colegas, Amanece que no es poco u Orquesta Club Virginia. Retirado de los escenarios por un accidente de circulación, en los últimos años ha pasado problemas económicos que le llevaron a tener que vivir en un hotel, del que fue expulsado debido a las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? Desde que se declaró la pandemia del Covid-19, Quique San Francisco sale a Trending Topic por semana. El actor, que se declara apolítico, acostumbra a ser invitado por todo tipo de programas, desde Liarla Pardo a Estado de Alarma –el canal de YouTube en el que participan Javier Negre, Cristina Seguí o Carlos Cuesta–. En esos espacios, se dedica a lanzar opiniones incendiarias contra la gestión del gobierno, los ministros, el presidente y, al mismo tiempo, declarar convencido que votaría a Vox. Pues eso, un apolítico de los de toda la vida. Como Arévalo o José Manuel Soto.

Alfonso Merlos, un truhán, un liberal

¿Quién es? Según el perfil biográfico que aparece en internet, Alfonso Merlos es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Seguridad en el Mediterráneo por el Instituto Español de Estudios Estratégicos y Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo y a pesar de ese abultado curriculum, es más conocido por su labor como periodista y tertuliano en El Mundo, La Razón, la Cadena Cope, 13TV y, muy especialmente, por los problemas que le generan las redes sociales. El último de ellos, ayer mismo.

¿Qué ha hecho para destacar en la crisis de la covid-19? A pesar de que el listado de los personajes mediáticos del coronavirus estaba ya cerrado, no ha quedado más remedio que incluir un bonus track para darle el lugar que Alfonso Merlos merece en esta cuarentena. El periodista murciano, que ya tuvo un contratiempo en Twitter después de que se filtrase que había dado un “like” a la foto de un pene que parecía la manga de un abrigo, ha vuelto a tener problemas con las redes sociales, esta vez en Youtube. Ayer viernes por la mañana, mientras Alfonso Merlos conversaba con Javier Negre en el programa online Estado de alarma, una mujer semidesnuda paso por detrás de Merlos. A pesar de que la escena fue retirada de Youtube, permaneció en la red social lo suficiente como para ser capturada por los internautas y hacerse viral. Enterada del hecho, la pareja del periodista, la exconcursante de Gran Hermano Marta López, ha decidido dejar de seguir al periodista en redes sociales. Cuando sucedió lo del pene, Merlos argumentó que le habían hackeado la cuenta; ahora, Negre ha salido en su defensa declarando que lo de la mujer desnuda es cosa de aquellos que quieren acabar con la carrera del periodista por sus críticas al Gobierno en la gestión de la pandemia. Como si no se bastase él solo para estas cosas.

En estos tiempos de confinamiento, no es tan sencillo conseguir ICON como siempre. Por eso, el número de abril ya está disponible en formato PDF, y es descargable de forma gratuita haciendo clic aquí.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.