La nueva tienda de Camper diseñada por Jorge Penadés, un reclidado nada 'vintage'

Los interiores son, a su manera, artefactos narrativos. Cuentan la historia de sus habitantes, de sus usos y del paso del tiempo. La nueva tienda Camper en Málaga, además, cuenta una parte escondida de la historia de la esta firma de calzado. La descubrió el diseñador español Jorge Penadés cuando recibió la propuesta para diseñar la nueva tienda de la marca en Designer Outlet Málaga y decidió, de algún modo, llevarse el proyecto al terreno que mejor conoce, y que le ha hecho célebre: la reutilización creativa de materiales y formas.

El almacén de Camper en Binissalem durante el proceso de trabajo de Jorge Penadés. Foto: Eugeni Aguiló

Penadés no es un diseñador al uso. Este malagueño –que, por cierto, en 2018 recibió el premio ICON Volkswagen Design Award– se dedica a desarrollar formas innovadoras de sostenibilidad mediante la recuperación, el reciclaje y la reutilización de materiales. El proyecto que dio el pistoletazo de salida a su trayectoria internacional fue Structural Skin, un original material elaborado a partir de sobrantes de la artesanía marroquinera. Desde entonces ha fundado su propio estudio, Oficina Penadés, y ha expuesto su trabajo en la galería de Rossana Orlandi o el Vitra Design Museum. También es el impulsor de Extraperlo, un singular proyecto en el que diseñadores de renombre producen objetos asequibles.

El diseñador Jorge Penadés. Foto: Eugeni Aguiló

En este caso, su proyecto para Camper tiene un origen muy preciso: un almacén de la marca en Binissalem, Mallorca, donde se guardan muebles en desuso procedentes de las tiendas e instalaciones de Camper. Esos muebles amontonados han constituido la materia prima principal del mobiliario. De hecho, para ensamblarlos y construir las estructuras Penadés únicamente ha utilizado tres tipos de elementos metálicos como los que se pueden encontrar en cualquier ferretería: perfiles, escuadras y tornillos.

Todos los elementos de la tienda, desde los indicadores de tallas hasta las luminarias, está elaborado con perfilería metálica por Jorge Penadés.

En ese sentido, el proceso de construcción del mobiliario ha sido un raro ejemplo de reciclaje industrial y artesanal, porque se ha realizado íntegramente en el almacén de Camper y, una vez concluido, se ha trasladado a Málaga para su instalación.

El resultado, tal y como muestran las imágenes de la tienda ya inaugurada, es pura estética contemporánea responsable y también artillería pesada para Instagram: las piezas metálicas, en sus tonos originales –cobre o aluminio– o pintadas de tonos fríos, contrastan con los tonos suaves y cálidos de las superficies, el suelo de madera o los muros. Recuerda al almacén –ahí están los estantes de perfilería– pero también a la creatividad lúdica y estilmulante con la que Penadés lleva a cabo todos sus proyectos, desde su famoso material de cuero reciclado a los sofisticadísimos muebles que expuso en Poli-Piel, su primera individual en la galería madrileña Machado/Muñoz en 2018. También aquí hay diseño de producto comercial: los asientos que Penadés ha diseñado para la tienda Camper pronto estarán a la venta en la página web de su estudio.

El mostrador de la tienda está elaborado a partir de elementos de perfilería ensamblados entre sí para conformar una base irregular pero estable.

Hay mucho espíritu Penadés en este espacio, pero también la huella perceptible de la filosofía de Camper, una firma que siempre ha apostado por la colaboración con mentes inquietas para llevar el calzado a otra dimensión. De hecho, este proyecto no es un encargo sin más, sino que forma parte del proyecto Camper Together, en el que se enmarcan sus colaboraciones con diseñadores de vanguardia en la moda, la arquitectura, el arte y el interiorismo. No en vano uno de sus capítulos más recientes ha sido una innovadora colaboración con la artista de origen sevillano Coco Capitán, al igual que Penadés, la constatación de que el talento español de hoy mide sus fuerzas en el campo global.