Un regalo de Reyes a Senegal en forma de autobús escolar

"Es la una y media de la tarde y estos pequeños no van a poder llegar a casa a comer". La madre Hortensia, rodeada de escolares con sus mochilas a cuestas, espera a que una destartalada furgoneta, averiada de nuevo y que solo puede transportar a nueve personas de una vez, llegue al punto de encuentro donde recoge a los niños que asisten a la escuela para devolverlos a sus casas, desde el centro que hay en Sanghé (Senegal) a sus poblados, repartidos alrededor de esta localidad rural a 80 kilómetro de Dakar. Ella es una de las cuatro misioneras de la Hermanas de la Inmaculada Concepción que trabaja desde hace más de 50 años con esta comunidad y que gestiona un colegio y un parvulario que da cabida a 200 infantes, además del único dispensario con unidad de maternidad que atiende a un total de 16.000 personas de la zona.

"Para poder llegar al colegio algunos de estos niños tienen que andar entre tres y ocho kilómetros cada día, ida y vuelta, o esperar a que la furgoneta, que a veces se avería, haga cuatro viajes y los lleve de vuelta a casa a todos", explica la documentalista Andrea Gómez, que viajó varias veces a la zona y conoció de primera mano la situación que viven en Sanghé. De vuelta de uno de estos viajes, en enero de 2019, justo hace un año, una conversación informal entre amigas con Nadia de Santiago, actriz nominada a los Goya por 13 Rosas y actriz de la serie Las Chicas del Cable, les llevó a embarcarse en este "reto personal", como define de Santiago: lanzar Un bus a Sanghé, una campaña de financiación para lograr 55.000 euros para comprar un autobús y donarlo a la comunidad senegalesa de Sanghé, donde se usaría como transporte escolar y sanitario.

Además del transporte escolar, el autobús tiene como finalidad poder transportar al personal sanitario que atiende las urgencias a domicilio, trasladar a los enfermos al dispensario y a las mujeres embarazadas a la unidad de maternidad de Sanghé. De momento, tienen recaudado 9.500 euros del total.

El proyecto, de alcanzarse, concluiría con el rodaje de un documental que consistirá en grabar el viaje de ese bus desde España hasta Sanghé, unos 4.000 kilómetros, narrando la aventura. "Nos han ofrecido buses de segunda mano, el problema está en que para la zona en la que va a estar usándose se necesita un modelo específico que aguante los caminos de tierra", explica Gómez, que será la encargada de dirigir el largometraje.

"Para no llegar tarde, muchos de estos niños se levantan muy temprano. Hicimos el camino con algunos de ellos para saber qué significaba eso en sus rutinas", explica de Santiago, que viajó el pasado diciembre a la zona para conocerla de primera mano. Las dos jóvenes, que asumen este proyecto, apoyado por otras actrices como Macarena Gómez o la cantante Rosana, están involucradas en distintos proyectos sociales, Gómez a través de su trabajo como realizadora con Manos Unidas, y de Santiago con proyectos en torno al autismo, trastorno que sufre su hermano. "Desde que Andrea me habló de este proyecto me enamoré de él. En definitiva, lo que queremos es hacerle a estos niños sus vidas más fáciles, que son el futuro", concluye de Santiago.

Andrea Gómez

