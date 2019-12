Cómo China ha pasado a ser quizá el país mejor decorado del mundo (sin que te hayas dado cuenta)

Fue la mayor fábrica del mundo y sinónio de producción en masa, pero esta etiqueta se ha quedado obsoleta. El diseño chino y sus nuevos interiores se reconocen ahora en todo el planeta, y el made in China se interpreta desde una nueva semántica. "Entendemos que esta mejoría va de la mano de un cambio de modelo económico. Han pasado de una fabricación barata y repetitiva a tomar un papel más inventivo y de búsqueda de singularidad. En breve, pasará a la historia el sentido peyorativo del made in China", manifiestan desde el estudio Lucas y Hernández-Gil, creadores de interiores y de piezas de mobiliario a través de su firma Kresta Design.

De imitadores a emisores de tendencia, el cambio de modelo le ha llevado a China menos de dos décadas. Una revolución orquestada por el gobierno que pretende reconvertir al país en una superpotencia del diseño en 2025. "El diseño chino ha comenzado a abrirse a un mercado más amplio en los últimos años porque hemos comenzado a tomarnos en serio nuestra propia cultura y a creer en ella. Existe una demanda que quiere abrazar la China contemporánea. Al mismo tiempo, muchos jóvenes que han estudiado materias creativas comienzan a volver al país. La industria está en un momento muy positivo. Ahora estamos más interesados en la originalidad", expone la artista Ruohong Wu, creadora del proyecto All different, all equal, que reivindica precisamente el nuevo papel creativo de China, a través de piezas rescatadas de moldes de producción en masa en las calles de Jing De Zhen, su ciudad natal.

Su nueva generación de diseñadores, interioristas y decoradores ha mirado a Occidente, pero no demasiado. Han sido hábiles para combinar un saber hacer legendario con un espíritu sin miedo al riesgo. "Lo más interesante es la búsqueda de los diseñadores chinos de una nueva identidad; no se trata simplemente de parecerse a Occidente, sino de incorporar su rico legado con siglos de antigüedad", comentaba en un comunicado Luca Nichetto, miembro del jurado del premio de Talentos Emergentes de Maison et Objet, en cuya última edición destacó el imparable desfile de diseñadores chinos. "La decisión de centrarse en los jóvenes diseñadores de China constata el rápido crecimiento impulsado por el diseño del país", subrayan desde la organización.

ampliar foto Museo, en forma de cueva, de Fan Architectural Firm, candidato en Creative Re-Use. | INSIDE

La transformación del estilo de vida del país en la última década, así como una redefinición de su identidad cultural, abierta a estéticas más internacionales explican la emergencia de esta oleada de creadores. "Comencé a trabajar en el mercado chino hace unos 18 años y es increíble todo lo que ha sucedido desde entonces hasta hoy. Por lo que respecta a la arquitectura, ha habido una grandísima evolución de las técnicas de construcción y de los materiales", detalla la interiorista Patricia Urquiola.

Nombres para memorizar

El último testigo de que la creatividad china triunfa en todo el mundo lo pone la última edición del World Festival of Interiors (INSIDE), que se celebra estos días en Ámsterdam, y que cuenta con una abrumadora representación china entre los finalistas en ocho de las nueve categorías que compiten.

Destacan estudios como AIO Office (Beijing), nominado por el Bar Lotus, un espacio que se transforma de cafetería a coctelería según el momento del día. Yi Chen & Chen Zhang, graduados por la escuela de Bellas Artes de China Central, destacan en la misma categoría por Blooming Restaurant, un local caleidoscópico que puja por convertirse en una caja de diálogo para quien penetre en ella.

ampliar foto 'The Cloud Maze', de RSAA/Büro Ziyu Zhuang, uno de los seis finalistas chinos (de un total de nueve) en la categoría de Display. | INSIDE

La creatividad lúdica de Studio 10 (Shenzhen) también ha sido valorada en la categoría de hoteles, por The Other Place, un establecimiento escheriano en la ciudad de Guilin. Hip-pop Design Team (Shanghai) aparece también en este apartado con Jiyu Spa en Danyang, un templo del bienestar que integra juegos visuales para recrear una atmósfera fantástica.

El espacio expositivo para LaCanTouch Decoration, creado por Vermilion Zhou Design Group (Shanghai), es otro de los nominados. Es un entorno dedicado al almacenamiento sistemático y la exhibición de materiales de tela convertido en un centro interactivo y táctil.

"Desde nuestro punto de vista, China ha pasado de una posición irrelevante en términos cualitativos a tener, en la última década, gracias a las nuevas generaciones, una gran proyección internacional. Esta importancia se ve en la arquitectura, por ejemplo, en el premio Priztker de 2012 otorgado a Wang Shu, o en estudios como los llamativos MAD Architects, los refinados Neri & Hu o la imaginativa Li Xiang fundadora de X+Living", explican desde Lucas y Hernández-Gil.

ampliar foto diseño de restaurante, obra del estudio Link-Arc + Kane A|UD, finalista en la categoría Bars & Restaurants del World Festival of Interiors. | INSIDE

Completamente integrados en el entramado internacional, participan en los concursos de diseño internacionales y forman también parte de los jurados. "Esto último lo sabemos por experiencia, estamos nominados a un premio internacional y más de la mitad de nominados son chinos", continúa el dúo de arquitectos.

La ruta del diseño, de ida y vuelta

La mayor parte de los decoradores e interioristas que dan la nota en China se han formado fuera del país. Patricia Urquiola, analiza cómo cada vez son más los estudiantes chinos llegan a estudiar a academias o universidades occidentales. Sin embargo, ahora también son muchas las escuelas de aquí que se instalan en Oriente, como el Politécnico de Milano, que ha abierto una sede en China. "Hay un intercambio muy importante y continuo, como he podido ver recientemente en el Salone Milano de Shanghai. Es importante crear un canal de comunicación en dos direcciones, de Europa a China y viceversa, llevar nuestras capacidades, historia, cultura, saber hacer y narrativa, pero al mismo tiempo hay que saber escuchar, interpretar, adaptar y entender el mercado chino de hoy y de mañana, en sus muchas distintas realidades", añade.

ampliar foto La inspiración en el expresionismo de "El gabinete del doctor Caligari" reluce en esta candidata de los chinos Studio 10 para Hotels. | INSIDE

Esta redefinición del papel de China se expresa en relaciones inimaginables hasta el momento y un nuevo enfoque en los flujos creativos. "El volumen de presencia del diseño chino en Maison et Object y las relaciones comerciales entre marcas europeas y compradores chinos (y viceversa) que se ven en ferias como la de Milán no son ya indicadores de una tendencia a futuro, son un presente. Todos los continentes emiten y consumen diseño, y llevará la delantera quien produzca mejores ideas y tenga más apoyo industrial para presentarlas", comparte el interiorista Pablo López Navarro de Casa Josephine. "Tal vez la aceleración en la velocidad de producción y consumo del diseño que ha marcado China sea un nuevo factor a tener en cuenta, aunque puede ser pronto para determinar si es una característica esencial de China o está motivada por la fuerza del impulso con el que el país ha emergido", concluye.