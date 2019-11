Once escándalos televisivos en España de los que seguimos (y seguiremos) hablando durante años

La controversia está inequívocamente unida a la televisión. Es casi imposible evitarla en un medio de comunicación que llega a millones de personas y en las que, a veces, en directo, las cosas se salen de control. Otras veces no es cuestión de control, sino de decisiones distutibles, invitados nerviosos, programas de telerrealidad donde alguien se sobrepasa o profesionales que se saltan los códigos.

Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero'… la ultraderecha (Antena 3, 2019)

Santiago Abascal siendo entrevistado por Pablo Motos durante su visita a 'El Hormiguero' el 10 de octubre de 2019. Antena 3

Fue la entrevista más polémica de toda la campaña electoral previa a las generales del 10 de noviembre. Por El Hormiguero han pasado todos los líderes políticos, ¿pero el de un partido de extrema derecha que quiere cercenar derechos de mujeres, el colectivo LGTBI, que coquetea con la nostalgia franquista y tiene un discurso violento contra los migrantes? Parece que también. Frente a Trancas y Barrancas, Santiago Abascal pudo decir ante cuatro millones de espectadores (El Hormiguero hizo récord) que en Vox tienen “la intuición” de que los emigrantes “son los que más delinquen”. Y que dos hombres o dos mujeres deberían adoptar solo a los niños que no hayan querido un hombre y una mujer.

Para muchos, fue el mejor mitin de Santiago Abascal. Disfrazó la ultraderecha de cercanía, campechanía y dulzura. Sin duda, tuvo parte de responsabilidad en sus 3,64 millones de votos. Como señaló Iñigo Domínguez en la columna de opinión de EL PAÍS publicada al día siguiente, “tuvo la capacidad de convertirse en cuñado: le quitas la parafernalia y la solemnidad de la extrema derecha redicha y te suena a alguien que conoces, pero que no le da por ahí, y esperas que no le dé”.

‘Vuelta al cole’: nunca un programa tuvo un título tan acertado (Telemadrid, 2019)

¿Un programa en el que una serie de famosos entran en un aula y se enfrentan a las preguntas de los niños? Sobre el papel suena estupendo: un formato agradecido como es la entrevista cercana y espontánea y además la inclusión de niños, que nos guste o no hace que la audiencia se multiplique porque toda la familia se sienta a verlo junta. Pues muy bien. ¿Primer invitado? El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Le preguntan los niños si donaría dinero para salvar el Amazonas o para la catedral de Notre Dame. ¿Qué responde él? Que para salvar la catedral de Notre Dame. Las caras de los niños son un poema. Meme instantáneo. Segunda invitada: Carmen Romana. Ante los niños, aprovecha para decir: “Cuando vi a Pablo Iglesias le dije que usara desodorante”.

Más invitados: Mario Vaquerizo. Una de las niñas le propone responder con “me da igual” o “me encanta” (en honor a la letra de un tema de su grupo, Nancys Rubias) a una serie de temas. “¿La política?”. “¡Me da igual!”. “¿El feminismo?”. “¡Me da igual!”. Con él, los niños cantando a coro. Si algo hay que agradecer este formato es haberse convertido en un filón: muestra a quince niños más listos, sensatos y comprometidos que a la plana mayor de la política y el famoseo patrio.

Fran Rivera, ¿tú también? (Antena 3, 2019)

El suicidio de una trabajadora de la compañía IVECO después de que se filtrase entre sus colegas un vídeo en el que se la veía manteniendo relaciones sexuales fue una de las noticias más tristes que se dieron en 2019 y también una de las que más dolorosamente conectan con nuestra contemporaneidad. Los análisis sobre esta tragedia podrían ser interesantísimos e iluminadores si se hacen con compromiso, sensibilidad y conocimientos de sociología. Pero en Espejo público decidieron poner al torero Fran Rivera en el debate. ¿Por qué? Solo ellos lo saben.

La aportación de Rivera al debate fue decir “no se pueden enviar vídeos de este tipo”, que la mujer “no es culpable, es una víctima” y que el que grabó y envió el vídeo es un “malnacido”. Intrascendente, pero correcto. Después llegó la bomba: “Los hombres, y yo soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”. Su osada presunción de que todos los hombres harían eso y el desafortunado uso de la primera persona de plural enfureció al público. La polémica se extendió durante meses. A comienzos de noviembre, la actriz Anabel Alonso se volvió a enfrentar a él a raíz de este asunto. Porque Fran Rivera sigue debatiendo, una temporada más, sobre temas de profundo calado social en Espejo público.

El caso más grave de Gran Hermano (Telecinco, 2017)

La edición número 17 de Gran Hermano, por ahora la última que se ha emitido con famosos y que terminó prematuramente por sus bajos niveles de audiencia, quedará en la memoria del espectador por el caso de un posible abuso sexual que habría tenido lugar dentro de la casa en la madrugada del viernes 3 de noviembre de 2017 al sábado 4. La cuenta oficial de Twitter de Telecinco anunció ese mismo sábado: "Se ha expulsado a un concursante por un comportamiento que la productora ha considerado intolerable". Se conoció después que esa misma mañana un directivo del programa había denunciado un posible abuso sexual en el puesto de la Guardia Civil de Colmenar Viejo.

Exactamente dos años después, la noticia ha vuelto a los medios después de filtrarse un vídeo en el que se aprecia la reacción de la concursante que habría sido víctima de este abuso, Carlota Prado, mientras la dirección del programa le muestra el vídeo. En él, siempre según la dirección del programa, se apreciaría como otro concursante, José María López, intenta mantener relaciones sexuales con ella mientras Carlota está casi inconsciente tras haber consumido alcohol en una fiesta celebrada en la casa. Aparte de la denuncia del propio programa, Carlota también lo denunció al mes siguiente, en diciembre de 2017. Dos años después concedió por primera vez una entrevista (a El Confidencial) hablando del tema.

No es la primera vez que la polémica alcanza a Gran Hermano por el comportamiento inaceptable de un concursante (con José María, son 12 las expulsiones disciplinarias en sus 17 ediciones).

El "esta gente son gentuza" de Chabeli: el nacimiento de un género (Canal Nou, 1997)

El 13 de marzo de 1997, la televisión de corazón inventaba la rueda. Una escena hoy tan habitual como la de varios periodistas lanzando balas de fogueo a un famoso que ha cobrado para aguantar el embiste tenía lugar por primera vez. Sucedió en Tómbola, programa de corazón de Canal 9 que sentó las bases para el Sálvame Deluxe que sigue existiendo de hoy (cuatro periodistas a un lado, un famoso al otro), y su primera invitada fue una inocente Chabeli (hija de Isabel Preysler y Julio Iglesias) que ni se imaginaba en qué programa se acababa de meter.

Tras afirmar que los periodistas "sacan lo que quieren y se inventan lo que quieren", los profesionales presentes (Jesús Mariñas, Lidia Lozano, Paloma Barrientos y Karmele Marchante) se lanzaron contra ella. Entre las críticas, algunas como las siguientes: "Esta señora no hace nada" o "Esta niña no sabe ni leer ni escribir, ¿qué ha estudiado esta niña?". La invitada se levantó, se quitó el micrófono y le dijo al presentador Ximo Rovira antes de abandonar el plató: "Me da vergüenza tu programa, esta gente son gentuza". Era la primera entrega de un género, el de la "espantada", que iba a dar horas y horas de grandes momentos a los programas de sociedad a partir de entonces.

Carlos, Fayna y la agresividad en 'Gran Hermano' (Telecinco, 2001)

Gran Hermano no era aquel experimento sociológico que nos quisieron vender, pero siempre ha tenido una imprevisible manera de caminar paralelo a la sociedad en ciertas preocupaciones colectivas. Y en 2001, cuando se emitía su segunda edición, el tema del maltrato en la pareja explotó dentro del programa y dio lugar a su primera expulsión disciplinaria (a día de hoy el programa ya suma 12). El pastelero de L'Hospitalet de Llobregar Carlos Navarro, alias El Yoyas, y la canaria de la que se enamoró en el programa, Fayna Bethencourt, comenzaron un apasionado romance dentro de la casa en el que, para muchos espectadores, existió una actitud agresiva de Navarro contra su pareja.

La polémica llegó a la órbita política: tanto el portavoz del Grupo Popular en Comisión de Control Parlamentario en RTVE como la secretaría de igualdad del PSOE, el coordinador de IU en el País Vasco o la abogada Cristina Almeida exigieron medidas a Telecinco, que acabó expulsando al concursante. Como curiosidad: actualmente siguen juntos, lo que la convierte en la pareja más longeva que se ha conocido dentro del reality. Tienen dos hijos.

El nacimiento de Ce, Ce, O, O (TVE, 2002)

Esta es la historia: el tratamiento informativo que la televisión pública dio a la huelga general celebrada en España el 20 de junio de 2002 llevó a una demanda a RTVE por parte de Comisiones Obreras. La Audiencia Nacional condenó a TVE a la lectura de la resolución, algo que corrió a cargo de Alfredo Urdaci, entonces director de los servicios informativos del Ente. Su lectura se convirtió en un episodio ya legendario a día de hoy: ocurrió al terminar el informativo (no en los primeros quince minutos, como según CC OO había pactado con los abogados de la cadena), con las luces del plató casi fundidas a negro y con el nombre del sindicato convertido en, literalmente, "Ce-ce-o-o".

El término quedó para la posteridad como ejemplo de una televisión pública politizada. Solo cuatro años después, Urdaci ingresaba en El club de Flo (La Sexta) para interpretar monólogos humorísticos. Muchos comentaron que venía entrenado.

La llamada de Isabel Pantoja a Canal Sur (Canal Sur, 2002)

"¡Estoy cansada… de la familia Rivera!". La frase, hoy convertida en coletilla, la pronunció Isabel Pantoja en una llamada realizada en septiembre de 2002 al programa de Canal Sur Bravo por la tarde y supone una de las intervenciones más tensas de la tonadillera en televisión. El enfado de Pantoja se produjo cuando la periodista Pepa Jiménez afirmó en el programa que, según un hermano de Paquirri (el torero fallecido que estaba casado con Pantoja en el momento de su muerte), éste pensaba en volver con su exesposa Carmina Ordóñez y abandonar a Pantoja.

La cantante intervino en el programa furiosa y dirigiéndose a la periodista. "Esta señorita no tiene ni puta idea". "Usted no es nadie". "Yo soy su mujer, ¿se entera usted?". "¡Eres una bocazas!". "¡No voy a consentir que lo nombréis más!". "¡Estoy cansada del daño que le han hecho a mi hijo, malas personas!". Las imágenes son, probablemente, unas de las más reproducidas desde entonces en los programas de crónica social.

Cuando Telecinco hizo "una cosa muy fuerte" (Telecinco, 2003)

Incluso una cadena tan acostumbrada como Telecinco a manejar la polémica y convertirla en rentabilidad (y, en ocasiones, en grandes momentos de televisión) hizo un examen de conciencia sobre Hotel Glam, celebración del delirio y el exceso emitida durante la primavera de 2003 y que encerró en lo que parecía un hotel de lujo a los personajes más polémicos de la cadena (Dinio García, Aramis Fuster, Yola Berrocal, Pocholo Martínez-Bordiú y Malena Gracia, entre otros). El show ofreció impactantes escenas de peleas, diálogos elevados de tono y borracheras. Paolo Vasile, consejero delegado del canal, admitió que habían confundido "lo que son personajes VIP con gente que es simplemente conocida, y al final salió una cosa muy fuerte. Las características de los personajes eran muy problemáticas".

Las críticas llegaron incluso desde el entonces presidente José María Aznar, que afirmó en una entrevista en Onda Cero: "Soy contrario a la telebasura, a los espectáculos de gente que no se sabe quién es aireando miserias, insultándose de la manera más descarnada". Para la posteridad, como una de las escenas más increíbles de la historia de la televisión española, quedará la respuesta de las vedettes Yola Berrocal y Malena Gracia desde dentro del programa, mirando directamente a cámara con ojitos de ternero degollado: "Señor Aznar, no somos telebasura. Respetamos su opinión, pero si nos viera, nosotros somos personas que enseñamos cosas. Hemos dibujado camisetas, hemos tocado castañuelas…".

La terapia ni-ni que acabó en sonrojo (La Sexta, 2010)

Uno de los pocos reality shows que se emitieron en La Sexta no dejaron un buen sabor de boca en la cadena. El formato consistía en someter a un grupo de jóvenes sin estudios ni trabajo (la generación ni-ni) a un proceso de reeducación terapéutica durante tres meses y grabar todo el proceso. La diferencia con proyectos como Gran Hermano era que terapeutas y psicólogos convivirían con ellos. Pero en marzo de 2010 dos de los chicos restregaron sus genitales sobre una chica. Tras la emisión de las imágenes, el Instituto de la Mujer pidió la retirada del programa. La Sexta no lo retiró, pero lo movió del horario de máxima audiencia del lunes a la madrugada del domingo.

"¿Qué has llamado a mi hija, Jorge Javier?" (Telecinco, 2011)

En 2011 el reality show de Telecinco Supervivientes vivía su pico de audiencia y popularidad. En el programa participaba como concursante la colaboradora de Sálvame Rosa Benito. Fuera de él, el torero José Ortega Cano, que había sido su cuñado (Benito estuvo casada con el hermano de Rocío Jurado), sufría un grave accidente que lo dejó en la UCI durante un mes y acabó con la vida de otro conductor, Carlos Parra. Mientras Ortega Cano (que acabaría cumpliendo prisión por delitos contra la seguridad y homicidio imprudente) seguía en estado muy grave, la concursante Aída Nízar, previamente expulsada, entraba de nuevo en el programa conociendo estos datos del exterior y entablaba una morbosa conversación sobre la vida y la muerte con Rosa Benito, que ignoraba lo que había sucedido, mientras hacía gestos cómplices a la cámara.

En el plató, el presentador Jorge Javier Vázquez conectó en directo con Nízar y le dijo: "Si estuviera en la calle te llamaría algo que empieza por 'hache' y acaba por 'puta". La madre de Aída Nízar, presente en el plató, se enzarzó en una pelea con el presentador y le pidió que se lo repitiese a la cara. "Tu hija es una malísima persona y si yo estuviera en la calle la habría llamado 'hija de puta", le repitió Jorge Javier. Nízar demandó al presentador por atentado contra el honor dos años después. El momento fue visto por más de cuatro millones de espectadores.

El presentador Javier Cárdenas. Cordon Press

El huracán Cárdenas y sus falsos especialistas (TVE, 2017)

Javier Cárdenas es, posiblemente, el locutor de radio más polémico de España. Ha sido criticado tanto por sus controvertidas prácticas con personajes callejeros en su etapa de Crónicas Marcianas, por sus opiniones machistas en su programa de Europa FM y, entre los profesionales de la radio, por su extraña dicción. Que la televisión pública lo contratase como estrella para su franja de access prime time (la que une el informativo de la noche con las horas de máxima audiencia) fue un nuevo golpe a la integridad de una televisión pública que ya pasa por los momentos más bajos de popularidad de su historia.

Cárdenas no decepcionó a los que esperaban lo peor de su programa. "Anfetamínico y soporífero", dijo de él la crítica de El País. Pero, además, su programa ha servido para dar voz a teorías pseudocientíficas que afirman que los huracanes son creaciones del hombre o devolver a la actualidad bulos desmentidos hace años que afirman que las vacunas causan autismo, lo que ha llevado a que especialistas se enfrenten a Cárdenas en editoriales y a que la Asociacion Española de Comunicación Científica presente una queja formal al defensor del espectador de RTVE por considerar que el programa propaga bulos "falsos y disparatados" que representan "riesgo para la sociedad". El programa fue cancelado en agosto de 2018.



