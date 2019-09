La movilidad debe ser un esfuerzo colectivo

Uno de los ejemplos que más fronteras ha cruzado es el caso de Pontevedra, que devolvieron al viandante prácticamente toda la ciudad. Sin ir más lejos, los niños salen al recreo en la plaza en vez de el patio del colegio. Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) está al frente de la alcaldía desde 1999. “Ahora se actúa porque no queda remedio, porque los coches contaminan. Pero nosotros siempre actuamos a favor de la autonomía de las personas, queríamos recuperar el espacio público”. No fue tarea fácil, pues, según cuenta, allí el 99% de la población usaba el coche. “Imagínate, eran muchas narices las que estábamos tocando, pero no podíamos permitir ese nivel de atascos. Hacían la ciudad invivible. El 70% de la ciudad era para los coches, el 30% para los peatones. Ahora hemos cambiado los números”, asegura Fernández Lores. El primer paso fue analizar de dónde venían y a dónde iban los coches que atravesaban la ciudad. Y qué hacían en Pontevedra. El resultado fue que el 30% no paraban y el 40% eran coches buscando aparcamiento. Así que la solución fue el aparcamiento subterráneo y cerrar al tráfico la superficie del centro histórico. “Digo yo, ¿si usted compra una vaca, la pone en la calle? Y la nevera, ¿si no le cabe también? Pues es que uno tiene que hacerse esta pregunta. Porque eso de tener varios coches es una locura, no puede ser. La ciudad debe tener todos los servicios al alcance caminando. El alcalde o la alcaldesa tienen la capacidad y las competencias para decidir sobre el espacio público. Si no lo hace es porque no le da la gana, no hay excusas”.