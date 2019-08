Guía para acertar eligiendo restaurante en verano y no acabar en el clásico sitio para turistas

Una vez sentados, hay otras señales sutiles que debes tener en cuenta. Atención a los pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos pero que dicen mucho sobre un local. Remartínez es rotundo: "Si las patatas fritas son caseras, me quedo". También se fija en el vino de la casa, "mejor que no lleve el nombre del local". O en el pan, "si viene envuelto, mal rollo".

En Gastronomistas nos dan un tip más y aseguran que es definitivo: "Abandona toda esperanza si las croquetas son clónicas. ¡Vivan las croquetas feotas e irregulares, porque ellas serán caseras y no congeladas!".