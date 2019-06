‘Secreto a voces’: por qué las lesbianas mantienen su sexualidad en secreto

Escúchalo en tu móvil Secreto a Voces está disponible en Spotify. El viernes 28 de junio estará también en Apple Podcasts para los dispositivos iPod y iPad y en Google Podcasts para quienes tienen un Android.

"No es más que enamorarte de alguien. Lo que pasa es que cuando lo vives con algo que es prohibido, es como 'esto no me debería estar pasando'". Isabel Durán, directora de desarrollo internacional en Tresmedia, acababa de sacarse el carné de conducir cuando se dio cuenta de que le gustaban las mujeres. Y fue en un coche donde recibió su primer rechazo. "Eran los noventa, no había referentes", cuenta en el primer episodio de Secreto a Voces, un podcast que ella misma dirige y que conduce Marta Fernández Herraiz, fundadora de LesWorking y codirectora general de REDI.

Actualmente, el 75% de las mujeres lesbianas mantienen su sexualidad en secreto. Especialmente en su trabajo. Ese silencio hace que no existan muchos referentes profesionales. Por eso, la red LesWorking, una comunidad global de mujeres homosexuales a la que pertenecen Herraiz y Durán, ha decidido publicar este programa de audio.

A través de entrevistas personales, cinco mujeres contarán en detalle su historia de vida, y cómo lograron superar el miedo a salir del armario. Rocío Sáiz, vocalista del sexteto madrileño Las Chillers, Natalia Martos, copresidenta del capítulo de Madrid de la International Association of Privacy Professionals o la activista Kika Fumero son algunas de las mujeres que revelaron al micrófono lo que hace años quizás preferían no admitir.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, EL PAÍS publicará la primera de las cinco entregas este viernes 28 de junio.

Isabel Durán y Marta Fernández Herraiz en una foto promocional. Sara Sapetti

Secreto a Voces es un podcast creado por Lesworking para EL PAÍS. Se grabó en California Estudios con Víctor Saiz como técnico de sonido. Aquí se pueden escuchar todos los programas de audio que produce el periódico.