Carlos Sobera desvela el derrame cerebral que sufrió su esposa

Carlos Sobera ha hablado sobre el estado de salud de su esposa, la productora teatral Patricia Santamarina, quien sufrió un derrame cerebral el pasado febrero. El actor y presentador vizcaíno, de 58 años, acudió el pasado domingo al programa Viva la vida (Telecinco) para hablar de su nuevo reto televisivo con la presentación del programa Supervivientes y contó el susto que sufrió hace solo unos meses, cuando su esposa tuvo que ser ingresada de urgencia. "Sufrió un derrame cerebral el pasado 4 de febrero. Fue un pequeño sangrado provocado por un cavernoma y la tuvieron que ingresar de urgencia, estuvo en la UVI y permaneció ingresada tres semanas", explicó Sobera.

"Fue un proceso duro porque al principio los médicos no terminan de darte la clave exactamente de lo que está ocurriendo y de lo que puede pasar, pero a partir del sexto o séptimo día, estábamos todos más tranquilos. Sobre todo porque empezamos a ver que ella reaccionaba bien, que drenaba bien la sangre y que no había ningún tipo de efecto secundario, que siempre es el temor que se tiene cuando se sufre un derrame", añadió.

Unos intensos días donde el miedo estuvo muy presente en la pareja. "¿Qué te pasará, perderás el habla, movilidad? Hay gente que lamentablemente pierde la vida", dijo que se preguntaban. Sin embargo, tres meses después, su mujer está "fantástica". "Ahora tiene la misma rapidez y agilidad mental de siempre. Se mete conmigo igual que siempre y me sigue queriendo como siempre. Me he dado cuenta de que la vida hay que vivirla de una manera muy intensa, y en cada momento, porque nunca sabes lo que te puede pasar al día siguiente. En casos como el de Patricia te enrabietas, porque son personas muy sanas, muy jóvenes y no te explicas por qué pasa esto", comentó. Santamarina ya hace una vida normal pero su afección está siendo estudiada por facultativos del hospital Ramón y Cajal (Madrid) que determinarán el procedimiento a seguir.

Patricia Santamarina, directora general de Arequipa Producciones —productora de El ministro, el último montaje teatral que protagonizó el presentador— y Carlos Sobera se casaron en una discreta ceremonia civil en la Riviera Maya, en México, en 2015, después de casi una década juntos. Con ellos viajaron la hija que tienen en común, Natalia, de nueve años, y Arianna, la hija que Santamarina tuvo hace 20 años con Rody Aragón.

En el terreno profesional, Carlos Sobera parece más que asentado en Mediaset. Junto al exitoso programa de citas First Dates que presenta diariamente en Cuatro y Volverte a ver, el formato de reencuentros y sorpresas que conduce semanalmente en Telecinco, el presentador de concursos se suma ahora al equipo de Supervivientes. Con la baja de Jorge Javier Vázquez a raíz del ictus que sufrió hace un mes y la desaparición de Sandra Barneda de la parrilla del reality, Lara Álvarez seguirá en Honduras y Jordi González estará al frente del debate de los domingos. La labor de Carlos Sobera será presentar la gala semanal que este año se emitirá en Cuatro, una estrategia de Mediaset que pasa por dividir el formato estrella para intentar remontar las audiencias de este canal.