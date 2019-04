Jorge Javier Vázquez, obligado a suspender su gira teatral

El teatro es la válvula de escape de Jorge Javier Vázquez. Su afición, su cara B, su actividad mental paralela con la que estudia canto y piano, con la que produce sus obras favoritas de su propio bolsillo, su cara a cara con el público que le ha visto cada día en la pantalla. Pero, por el momento, eso se ha acabado.

Las funciones previstas para representar la obra de Vázquez en distintas ciudades de España han sido canceladas. El ictus y el aneurisma que sufrió hace un mes le impedirán seguir con el teatro, por el momento. En la página web del presentador y actor de la obra, Grandes Éxitos, siguen estando presentes siete fechas: una en Pamplona, tres en Valencia y otras tres en Barcelona. Sin embargo, en la web del teatro Baluarte de Pamplona aparece el cartel de Cancelado para la fecha del domingo 2 de junio en la que estaba prevista la obra. El Teatro Olympia de Valencia ya no recoge que 14, 15 y 16 de junio el espectáculo del presentador vaya a pasar por la ciudad, y su página de compra de entradas tampoco recoge este evento. Por su parte, en la web del Teatre Tívoli de Barcelona aún aparece la obra, pero no permite comprar entradas para ninguno de los tres días de julio (19, 20 y 21) que se anuncian.

Jorge Javier Vázquez es la estrella de la Grandes éxitos—obra que también produce—, y no parece factible que simplemente sea sustituido por otro actor. Estas cancelaciones sobre las fechas ya cerradas hasta julio, parecen una pista sobre la recuperación del presentador, que aún se prevé lenta.

Hace casi un mes que la estrella de Telecinco sufrió un aneurisma por el que tuvo que ser operado de urgencia en Madrid. Ahora se recupera de forma discreta en su domicilio de la capital, saliendo a pasear con sus perros y acompañado de su madre, María Morales, y de sus más allegados. "Haré todo lo que me digan pero me gusta mucho mi trabajo, tengo una vida maravillosa y vivir implica esto", explicó a su salida del hospital. Y prosiguió: "No he tenido miedo en ningún momento. No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla lo que que indiquen los médicos, pero cuando me digan ‘adelante’, lo haré".

Se desconoce si ya le han dicho ese "adelante", pero parece pronto para una incorporación inmediata. Por el momento, la próxima semana se someterá a un nuevo chequeo para comprobar como está todo después de la operación a la que tuvo que someterse de urgencia. También dentro de pocos días se anunciará quién será el presentador de Supervivientes. Su nombre sigue estando en las apuestas; de hecho, en la presentación del programa ante los medios solo apareció Lara Álvarez, que hará las conexiones desde la isla. La cadena busca mantener el misterio sin confirmar ni descartar que Vázquez se vaya a poner al frente de una edición que se adivina más jugosa que nunca, con Isabel Pantoja, Carlos Lozano o Colate Vallejo-Nágera entre los concursantes confirmados. Otra cosa será la realidad y lo que finalmente decidan los médicos sobre el futuro inmediato del presentador estrella de Telecinco.