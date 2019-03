Jorge Javier Vázquez, la vida después del aneurisma

Sonriente y relajado, así se ha mostrado Jorge Javier Vázquez después de abandonar el pasado viernes el hospital madrileño donde tuvo que ser intervenido de urgencia a causa de un aneurisma cerebral después de haber sufrido un ictus. Durante el pasado fin de semana, el presentador de los programas estrella de Telecinco ha podido ser fotografiado paseando a sus perros –es un apasionado de los galgos, raza de canes de la que tiene cuatro ejemplares– por los alrededores de su domicilio, situado en La Florida, una zona residencial a unos 22 kilómetros de Madrid. Vázquez, que ingresó una semana antes de su alta aquejado de fuertes dolores de cabeza en el hospital madrileño de La Zarzuela, ha contado él mismo que en ningún momento tuvo miedo, pero también que no fue consciente de la gravedad del proceso que le llevó a quirófano hasta pocos horas antes de tener que ser operado para ponerle dos stents.

Al salir del hospital manifestó que le gustaba su forma de vida y que una vez recuperado no se iba a quedar en casa con caldos y la mantita porque tiene 48 años y muchas cosas por hacer, pero también fue muy claro: "No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla lo que me digan los médicos, pero cuando me digan 'adelante', lo haré". Y eso es lo que está haciendo el presentador de Telecinco: respetar el reposo absoluto que le han prescrito los facultativos. Dedicarse a descansar, a pasear a sus perros —a los que confesó haber echado mucho de menos— y a dejarse cuidar, dentro de su carácter inquieto, por su madre, María Morales de 79, que le acompaña estos días en su casa. Ella era una de las preocupaciones que tenía el presentador durante los primeros días de su ingreso, ya que al vivir en Barcelona quiso, en un principio, evitar que se filtraran noticias sobre su salud que pudieran preocuparle.

ampliar foto Jorje Javier Vázquez con su madre María Morales Martínez por las calles de Madrid, el domingo. UAT GTRES

Ella, sus hermanas y sus amigos más cercanos han sido el entorno de confianza de Jorge Javier Vázquez. Entre ellos se ha encontrado también Paco, a quien él siempre ha llamado públicamente P., su pareja durante 10 años y cuya unión se rompió inesperadamente hace algo más de un año. La grave situación por la que ha pasado el presentador ha significado su reencuentro y su antigua pareja no se ha separado de su lado durante los días de hospital y cuando ha salido de él. El propio Jorge Javier le daba las gracias públicamente por su comportamiento y desvelaba que ya estaban hablando previamente. "Es una de las mejores personas que he conocido", afirmó el presentador que también bromeó sobre cómo se había aprovechado de él durante estos días pidiéndole todo tipo de cosas escudándose en que "podía haber muerto".

Jorge Javier Vázquez ha dicho momentáneamente adiós a todos sus compromisos en televisión donde, en el momento de sufrir el aneurisma, presentaba varias ediciones de Sálvame, Sábado Deluxe, y las galas de GH Dúo cada martes y jueves. Todas estas actividades las combinaba, además con las representaciones de su obra teatral Grandes éxitos, con la que estaba de gira por España durante los días libres que le dejaban sus compromisos televisivos. Una faceta que le da grandes satisfacciones y cuya producción afronta con capital propio.

ampliar foto Jorge Javier Vázquez, el pasado viernes, a la salida del hospital madrileño donde fue intervenido. GTRES

Consciente de que podía haber muerto a causa de este aneurisma, quien es uno de los presentadores mejor pagados de la historia de la televisión en España tiene muy claro que ha vuelto a nacer y que durante un tiempo se dedicará a hacer todo lo que no puede dada su apretada agenda: ir al teatro (una de sus pasiones), ver exposiciones y disfrutar de los suyos. Él mismo ha relatado que lo que más le están controlando es que su tensión sea estable. Después del mes de reposo deberá volver a repetirse una serie de pruebas y será de sus resultados de lo que dependa su regreso al trabajo, por lo que su participación en Supervivientes 2019 todavía está pendiente de la decisión de los médicos.

Su dolencia le ha ocurrido en un momento de mucha actividad laboral pero también ha coincidido con una etapa en la que Vázquez cuidaba activamente de su estado físico, controlando su peso, realizando mucho ejercicio y llevando una vida sana en la medida de sus posibilidades. El presentador ya relató que esto no había sido siempre así y que había pasado etapas muy convulsas en su vida: "Bebí muchísimo, me drogué demasiado y a punto estuve de echarlo todo a perder. Corría la coca, droga que yo había consumido de manera esporádica, pero a la que me agarré con ansia porque necesitaba tralla. Viví al borde del abismo”, escribió en uno de sus libros autobiográficos.