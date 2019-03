El misterioso ingreso hospitalario de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, presentador estrella de los programas del corazón de Mediaset en los que se airea la vida privada de los famosos, lleva en cambio una política muy diferente cuando se trata de hablar de su intimidad. La estrella de Telecinco ingresó el domingo en un hospital de Navarra —donde se encontraba para representar la obra Grandes éxitos, con la que está de gira por toda España— al sentirse indispuesto. Este percance le obligó a suspender la función programada en Tudela. Los empresarios del teatro se vieron obligados a desvelar que Jorge Javier Vázquez estaba enfermo; de lo contrario, el presentador hubiera hecho todo lo posible porque no trascendiera lo sucedido.

Ni La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame y Sábado Deluxe, ni Telecinco han dado información sobre el estado de salud de Vázquez. “Es un asunto privado”, se han limitado a decir. Ni tan siquiera han dado fecha para su regreso a la pantalla al ser preguntados por esta cuestión. Tampoco en la edición de Sálvame del lunes se hizo referencia a la salud de su presentador estrella, de 48 años. Sin embargo, en las últimas horas personas cercanas a Vázquez han señalado que este sufre un episodio de estrés que tiene que ver con su gran actividad profesional.

Vázquez presenta dos galas a la semana de GH Dúo, de cuatro horas de duración cada una, y además una tarde acude a Sálvame para conducir un espacio que dura otras cuatro horas. También se mantiene al frente de Sábado Deluxe, el programa estrella de Mediaset en la noche de los sábados. Es después de este espacio cuando Jorge Javier Vázquez hace la maleta y se va de viaje para representar su función en algún punto de la geografía española.

Vázquez ha explicado en más de una ocasión que el teatro es su válvula de escape para poder mantener ese ritmo frenético en la televisión. Además, estudia piano y recibe clases de canto, ya que su obra Grandes éxitos es un espectáculo de corte musical.

En una reciente entrevista con este periódico, el presentador asegura: "No puedes tener mucho control de lo que la gente piense de ti. La televisión y el teatro me permiten dar rienda suelta a una locura que de otra forma no podría llevar a cabo por mi timidez. Ocurre como cuando llego a un sitio, que como ven el personaje es por ahí por donde me escabullo". Pero cuando se apagan los focos y llega el momento de descansar, huye literalmente lo más lejos posible. A cultivar su otra afición, viajar allí donde pueda pasar totalmente desapercibido porque le gusta "ser uno más". Y añade que es consciente de que muchos se preguntarán que si le molesta la fama podría retirarse, pero asegura que en su profesión "se elige menos de lo que la gente cree". "Yo tengo muy claro", continúa explicando, "que es fundamental iniciar un proceso de progresiva desaparición, pero tengo 48 años, soy joven todavía".

Algunas fuentes aseguran que Jorge Javier Vázquez está ya de regreso en Madrid, pero pendiente del resultado de las pruebas médicas a la que se ha sometido. Su próximo compromiso es este miércoles donde debe presentar otra gala de GH Dúo. Será el momento de despejar alguna incógnita.