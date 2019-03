Jorge Javier Vázquez recibe el alta hospitalaria

Jorge Javier Vázquez ha recibido este viernes el alta clínica cuando se cumplen siete días de su ingreso en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid. El presentador, de 48 años, debe continuar la recuperación en su domicilio. Él mismo ha explicado en los últimos días que los médicos le han dicho que debe guardar reposo al menos durante un mes. "Será entonces cuando me hagan una prueba para determinar cuando puedo volver a trabajar".Sobre el futuro explicó: “Haré todo lo que me digan pero me gusta mucho mi trabajo, tengo una vida maravillosa y vivir implica esto”. Y añadió: “No he tenido miedo en ningún momento. No soy un inconsciente y cumpliré a rajatabla pero cuando me digan: ‘adelante’, lo haré”.

El presentador no ha perdido su sentido del humor y lo demostró al atender a la prensa al salir del hospital. "Antes de ir a casa quiero pasar por el Corte Inglés ya que ahora que voy a estar en casa voy a necesitar tres o cuatro escopetas", en referencia a la propuesta de Vox de que los ciudadanos puedan disparar a quien entre en los domicilios.

El conductor de programas como Sálvame, Sábado Deluxe, Supervivientes y Gran Hermano ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, que fue tratado por vía endovascular con un resultado "plenamente satisfactorio". El lunes por la tarde fue operado con éxito

La presentadora María Patiño y Mila Ximénez llegando al centro médico. GEN GTRES

El presentador entró este miércoles en Sálvame para contar cómo se habían producido los hechos. “El fin de semana anterior sufrí un desmayo estando en Marrakech. Perdí el conocimiento 2 o 3 minutos. Luego durante la semana tuve varios mareos, incluso presentando la gala de Gran Hermano Dúo. Pero pensé que era por estar tanto tiempo de pie”, explicó. “Luego comenzó a dolerme la cabeza. Lo achaqué al cansancio”. Y añadió: “No podía elevar la voz porque me retumbaba de manera insoportable en la cabeza”.

Vázquez continuó con su explicación: “Me planté en urgencias. Calmaron mi dolor y me hicieron un escáner. Vieron una manchita en el cerebro que pensaron que podía ser un problema vascular congénito. Me recomendaron hacerme una resonancia para descartar cualquier problema importante, pero los sábados no las hacen y tuve que quedarme ingresado”.

El diagnóstico fue un aneurisma congénito que desembocó en una pequeña hemorragia. “Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor. Me desperté en la UCI tranquilísimo: todo había ido bien. A falta de uno me han colocado dos stent”, explicó el miércoles cuando intervino desde el hospital en Sálvame.

Según ha informado Mediaset España, Vázquez agradece el interés de los medios de comunicación, las "innumerables muestras de cariño de compañeros y particulares recibidas en los últimos días y, por supuesto, la atención recibida por parte de todo el equipo del centro hospitalario que le ha atendido durante sus días de ingreso".