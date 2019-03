Jorge Javier Vázquez se recupera tras ser operado de un aneurisma cerebral

Jorge Javier Vázquez, de 48 años, el presentador estrella de Mediaset, se recupera favorablemente de la operación a la que fue sometido el pasado lunes por la tarde. Según el parte médico facilitado por la clínica La Zarzuela de Madrid, en la que está ingresado desde el pasado sábado, Vázquez sufrió un aneurisma con un cuadro de hemorragia. "El paciente don Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio. Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable". Y añade: "La evolución de su cuadro clínico está siendo favorable. Jorge Javier Vázquez quiere agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días y al doctor José Luis Caniego, al Servicio de Radiología Intervencionista, así como al resto de personal facultativo y de enfermería del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, que le están atendiendo durante su ingreso".

El presentador ha realizado sus primeras declaraciones en la revista Lecturas en la que colabora regularmente. "El martes comienza a dolerme la cabeza. Poco. Lo achaco al cansancio. El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala". Y añade: "No puedo elevar la voz porque me retumba de manera insoportable en la cabeza. Al acabar estoy a punto de ir a urgencias, pero pienso que si duermo me despertaré mejor al día siguiente. No es así. Mi sobrino me escribe un mensaje diciéndome que se va de viaje y soy incapaz de llamarle para despedirme. Tampoco puedo contestar con todo el cariño que quiero a unos mensajes de Mónica Naranjo".

Vázquez continúa con su explicación: "Total que a las 12 del mediodía no aguanto más y me planto en urgencias. Calman mi dolor y me hacen un escáner. Ven una manchita en el cerebro que puede ser un problema vascular congénito. Pregunto por lo del tumor. Lo descartan. Qué alivio. Me recomiendan hacerme una resonancia para descartar cualquier problema importante, pero los sábados no las hacen y tengo que quedarme ingresado para estar controlado. Adiós al Deluxe".

La presentadora María Patiño y Mila Ximénez llegando al hospital donde se encuentra Jorge Javier Vázquez. GEN GTRES

Y añade: "Martes, diez y media de la mañana.Ya estoy en planta. Quiero decir que ayer pasé la noche en la UCI. Que me tuvieron que operar de urgencia. Por partes: con el cateterismo disfruté menos de lo que esperaba de la sedación. Esperaba echar a volar como en otras ocasiones, pero me quedé a medio gas. Tanto que incluso me llegué a aburrir. Pero el aburrimiento se desvaneció en cuanto acabó la prueba y en el mismo quirófano el doctor me dijo que había visto algo gravísimo. Que teníamos que operar ese mismo día, lo antes posible. Que si no hubiera acabado de desayunar a las 12 se ponían ya manos a la obra, pero por culpa de eso tenían que esperar. Diagnóstico: aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia. Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor. Me despierto en la UCI tranquilísimo: todo ha ido bien. A falta de uno me han colocado dos stent." Los médicos le informaron además de otro percance: "Ha venido el doctor a decirme que ahora que habían pasado las horas era cuestión de hablar claramente. También sufrí un ictus. Las consecuencias podrían haber sido trágicas. (...)"

Los médicos han recomendado al presentador que permanezca un mes en reposo por lo que su regreso a la televisión no se producirá a corto plazo. Telecinco ha informado de que Jordi González sustituirá a Jorge Javier Vázquez en las galas de Gran Hermano Dúo y María Patiño, en Sábado Deluxe.

Por el centro médico en el que se encuentra hospitalizado el popular presentador han pasado durante las últimas horas muchos de sus compañeros de Mediaset y también Paolo Vasile, su consejero delegado.

Mila Ximénez, una de sus mejores amigas, desveló que ella ya ha tenido la oportunidad de ver al presentador en el hospital. "Está animado y nos anima a nosotros". "Al parecer el jueves cuando presentó la gala ya estaba mal y el sábado se puso fatal. Intentó no alarmarnos y estuvo callado hasta que ingresó". La operación se le realizó el lunes por la tarde: "Duró como dos horas. Ahora tiene que estar tranquilo". Según algunos de sus compañeros Jorge Javier se encontraba mal desde hace unos días. Pero pese a ello siguió trabajando el jueves pasado presentó la gala de Gran Hermano Dúo, el programa estrella de Telecinco que está alcanzado unas buenas cuotas de audiencia, entre otras cosas, gracias a su trabajo.

Vázquez presentaba dos galas a la semana de GH Dúo, de cuatro horas de duración cada una, y además una tarde acudía a Sálvame para conducir un espacio que dura otras cuatro horas. También se mantenía al frente de Sábado Deluxe, el programa estrella de Mediaset en la noche de los sábados. Era después de este espacio cuando Jorge Javier Vázquez acostumbraba a hacer la maleta e irse de viaje para representar su función Grandes éxitos en algún punto de la geografía española.

En una reciente entrevista con este periódico aseguraba ser consciente de que muchos se preguntarán si en alguna ocasión había pensado en retirarse. "En esta profesión se elige menos de lo que la gente cree. Yo tengo muy claro que es fundamental iniciar un proceso de progresiva desaparición, pero tengo 48 años, soy joven todavía”, desveló.