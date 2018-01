Carlos Sobera resucita con ‘Volverte a ver’ los programas de reencuentro

Un anillo puede encerrar una historia interrumpida entre dos personas que sirva de excusa para que ambas se encuentren y la cicatricen con un final, ya sea dulce o amargo. Este formato es el que tendrá el nuevo programa que el presentador Carlos Sobera (¿Quién quiere ser millonario?, First Dates, entre otros) estrena el jueves 18 de enero a las 23.30 en Telecinco. Volverte a ver ayuda a sus invitados a encontrar a alguien al que, por múltiples motivos, quieren ver o hacerle saber algo importante.

"Las razones son múltiples. Desde 'cásate con conmigo', 'me has ayudado mucho en la vida y quiero agradecértelo delante de toda España' o 'estoy embarazada'. Unos son claramente comedia por la manera en la que el invitado se enfrenta al problema y otros son dramáticos", ha explicado Sobera en un encuentro con un grupo de periodistas este miércoles. El famoso presentador reconoce que este proyecto ha sido una nueva experiencia vital donde la improvisación y la comunicación con los protagonistas han sido esenciales para mantener la fluidez y la naturalidad de las historias. "A lo largo de mi vida me he caracterizado por no mantenerme al margen. Me implico con la gente, estoy en el ring con ellos", ha relatado el conductor del programa.

"Nunca sabes lo que va a pasar. Un chico le pide matrimonio a una chica y nos encontramos que le dice que no porque está enamorada de otro. Este planchazo se lo lleva el chico y también me lo llevo yo", ha explicado Sobera. El también actor confiesa que prefiere no reunirse con los participantes de sus programas antes de la grabación; afirma que quiere que el primer contacto sea en el estudio. "Es más honesto, más limpio. Hay que llegar virgen al plató para que lo que suceda allí sea real", ha comentado.

El esquema del programa recuerda a Hay una carta para ti o Hay una cosa que te quiero decir. Una vez que el destinatario recibe el objeto que sirve de hilo conductor de la historia y acude al programa, se le releva quién es su remitente anónimo, y este le entrega el mensaje. Luego, después de algunas intervenciones de otros invitados, se les reúne físicamente en el plató para que solucionen el problema en cuestión.

Hasta el momento, se han grabado 14 historias. El presentador recuerda uno de los momentos más emotivos del programa, cuando una de las invitadas que sufre una enfermedad muscular progresiva le pide a su madre que supere la fuerte depresión por la que está pasando porque necesita su ayuda. "Tuve que sentarme a su lado y ayudarle a limpiarse las lágrimas porque no podía mover las manos", ha contado Sobera.

Volverte a ver, además de la participación de Sobera, cuenta con la colaboración de algunos famosos como Sofía Cristo o Abraham García, que serán los encargados de entregar los objetos a los destinatarios. "Cuando fueron al asilo a entregarle a Loli unas gafas de sol, le dijeron: '¡ay, Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado'. Se montó un revuelo tremendo, pero eso facilita mucho la labor", ha dicho el presentador. Además, en el primer programa, la modelo Paula Echevarría le dará una sorpresa a una de las invitadas, una joven que recientemente ha superado un cáncer y quiere seguir los pasos de Echevarría.

Durante la entrevista de presentación, Sobera, que ha confesado "no parar en casa", se ha mostrado con ganas de hacer nuevos proyectos, como retomar su faceta de actor o dirigir un late nigth show. "No ahora, pero en un futuro me gustaría seguir haciendo cosas nuevas", ha confesado el presentador que en 2016 compró el teatro Reina Victoria de Madrid.