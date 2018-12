1

Vuelve la Navidad y el combate se reanuda. En un rincón del cuadrilátero, con siglos de historia y cientos de informes científicos que avalan su importancia en el desarrollo infantil, el juguete de toda la vida espera el comienzo de la contienda. Al otro lado del ring, el juego digital prepara un nuevo intento de hacerse con el trono de los bloques de construcción, los juegos de mesa, las muñecas y la plastilina.

Al aspirante digital no le faltan avales: un informe de la consultora británica Juniper Research estima que las ventas de los juguetes inteligentes en el mundo alcanzarán en el 2020 un valor de 8.4 billones de euros, y la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes calcula que los pequeños, pasan 30 horas semanales delante de las pantallas. Pero el juguete analógico no está solo. La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un informe en el que recomienda poner distancia con los juguetes inteligente, ya que "no proporcionan la interacción con los padres y otros niños, empobrecen el lenguaje, la creatividad y no favorecen el autocontrol".

En medio de la pelea, los padres, enganchados a sus teléfonos móviles, se debaten entre recomendaciones y estudios científicos. Por nada del mundo quieren dejar al niño como el bicho raro de la pandilla, el único sin aparato electrónico, pero tampoco desean vivir con la culpa de estar lobotomizando a su retoño. ¿Cómo elegir la mejor opción? Dejando que el juguete más apto gane el combate.