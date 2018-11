¿Recomendaciones de ejercicio físico para niños de tres años? Sí, está pasando y tu hijo no las cumple

Cuando los expertos recomiendan aumentar la actividad física de los niños no están diciendo que haya que calzarles unas zapatillas y llevarlos a correr a la velocidad a la que lo hace un adulto. "Los padres entusiastas pueden ser un peligro para los críos", avanza Juan Carlos Álvarez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea: "Si un niño corre con un adulto, lo hará a un ritmo excesivo para sus posibilidades".

Dicho esto, ¿running después del pañal? Sí, pero con una retahíla de condiciones, como esperar a los cuatro o cinco años, idear un plan personalizado para el menor (a usted que le acompañe el vecino) y "no superar los 20 minutos diarios tres veces a la semana", concreta el profesor.

Además, ha de practicarse desde una perspectiva lúdica. "No recomendaría la competición hasta los 10 o 12 años", sigue. David Muñoz González, especialista en podología del hospital HM San Francisco, en León, propone una distancia de entre 50 y 1.000 metros para los menores que empiezan. Y asegura que a los 8 años, estos ya podrían ingresar en algún club de atletismo, "pues el pie está casi formado por completo".

Antes, recomienda ir al podólogo para un estudio biodinámico y comprarle al niño unas zapatillas de running. El problema de la ausencia de tallas (muchas marcas no tienen por debajo de la 35) se resuelve buscando en Internet, interviene Álvarez.

Pero cuidado con las lesiones…

Aunque puedan para correr, los niños no son pequeños adultos, advierte un estudio de Clinical Journal of Sports Medicine: "Su anatomía y psicología se están desarrollando y aún no están maduras". Se sabe que no amortiguan el trote como los mayores, por lo que su riesgo de lesión crece.

Y los expertos desaconsejan el maratón hasta los 18 años. En algo sí superan a sus padres: se recuperan antes de la fatiga, según un estudio de Nature que midió la frecuencia cardiaca de distintas franjas de edad tras un ejercicio intenso.