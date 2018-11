‘La era de la perplejidad’, un evento para reflexionar sobre la revolución tecnológica

Si quiere seguir el evento en inglés, pinche aquí.

Los últimos años el mundo ha sufrido un terremoto con innumerables consecuencias, algunas todavía desconocidas: una revolución tecnológica que lo ha transformado todo, desde el mundo laboral y los procesos electorales hasta las relaciones sociales. Para analizarlo, Materia, EL PAÍS y OpenMind, la comunidad de conocimiento de BBVA, celebran un evento en el que participan tres de los mayores expertos del mundo en las consecuencias de la evolución de la tecnología y la inteligencia artificial. Continuando el debate generado por el libro La era de la perplejidad, los ponentes discutirán sobre cuestiones como el futuro de la democracia y del trabajo, analizando el papel de las tecnologías disruptoras en la política y la economía.

Los tres ponentes son Nuria Oliver, directora de Investigación en Ciencias de Datos de Vodafone, Luciano Floridi, director del Digital Ethics Lab y profesor de Filosofía y Ética de la Información de la Universidad de Oxford, y Jannis Kallinikos, profesor de Sistemas de la Información en el Departamento de Dirección de la London School of Economics. Además, intervendrán en vídeo otros destacados científicos y pensadores, como Manuel Cebrián, del MIT, o Lee McIntyre, autor del libro Posverdad.

Los ponentes

Nuria Oliver es una de las mayores expertas de España en inteligencia artificial. Ha trabajado en Microsoft Research y ha sido directora científica de Telefónica, y también es la primera Chief Data Scientist (jefa científica de datos) en DataPop Alliance, una organización internacional sin ánimo de lucro creada por la Iniciativa Humanitaria de Harvard, el MIT Media Lab y el Overseas Development Institute dedicada a aprovechar el big data para mejorar el mundo. Es una de las mujeres investigadoras en informática más citadas en España, y ha sido nombrada ingeniera del año 2018 por el Colegio de Ingenieros. Es coinventora de 40 patentes y es una ponente habitual en eventos en todo el mundo.

Luciano Floridi es un filósofo italiano, conocido por sus trabajos sobre la filosofía y la ética de la información. Además de su trabajo en la Universidad de Oxford, Floridi participa en varios foros y grupos de investigación sobre inteligencia artificial, como el grupo de alto nivel recién creado para asesorar a la UE. Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional para la Informática y la Filosofía y del comité asesor de Google sobre el derecho a ser olvidado y sus obras han sido traducidas a más de diez idiomas. Es autor del artículo Hiperhistoria, la aparición de los sistemas multiagente y el diseño de una infraética del libro El próximo paso: la vida exponencial.

Jannis Kallinikos centra sus investigaciones en el impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones e instituciones económicas. Kallinikos ha formado The Information Growth And Internet Research Group (TIGAIR, y ha escrito diversas monografías, entre ellas The Consequences of Information. Institutional Implications of Technological Change. El experto griego es autor de La realidad recuperada: una investigación sobre la era de los datos.