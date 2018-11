Respirar por la nariz puede ayudarte a tener mejor memoria

¿Respirar por la nariz o por la boca afecta de alguna manera a nuestra salud? Es lo que se ha preguntado un equipo de investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) en un estudio publicado en The Journal of Neuroscience y ha llegado a una conclusión: el modo en el que nuestro cuerpo realiza esta actividad no consciente tiene una relación directa con nuestra memoria. El hecho de que los olores entren en nuestro cuerpo a través de las fosas nasales podría mejorar nuestra capacidad para recordar aromas.

El equipo de investigadores contó para el experimento con 24 participantes (tanto mujeres como hombres jóvenes y sanos), que tuvieron que olfatear 12 frascos con aromas distintos, algunos familiares —como el olor a naranja— y otros desconocidos, y memorizarlos.

El estudio tenía dos etapas. Durante la primera, debían reconocer los olores inhalándolos únicamente a través de la boca (tenían la nariz tapada). En la segunda, lo contrario: la respiración era por la nariz y la boca estaba cubierta por una cinta adhesiva. Cada parte del ensayo duró una hora, tiempo en el que sus cerebros debían consolidar los recuerdos de los olores. Después de cada una, se les volvió a pedir que olieran los frascos y que comentasen si reconocían el aroma.

Los resultados mostraron que, tanto mujeres como hombres, habían recordado mejor los olores que habían percibido a través de la nariz y peor los que reconocieron respirando por la boca (en esta fase del estudio cometieron más errores), lo que hace pensar a los expertos del Instituto Karolinska que la respiración a través de la nariz mejora la capacidad de recabar, percibir y recordar información, además de que ayuda a consolidar los recuerdos.

