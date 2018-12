África como reto y oportunidad

Los estudios y la investigación promovidos desde la universidad pueden ayudar a cambiar la percepción que se tiene de África, a dar a conocer su realidad y a diseñar políticas más acertadas en todos los sectores. Este es uno de los principales objetivos de The European Union, Mediterranean and African Integration in the Global Age (Amenet). Un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que ha sido elegido para recibir cofinanciación del Programa Erasmus+. Esta iniciativa crea una Red Jean Monnet que promoverá la investigación, la formación y la diseminación de conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo y África. El consorcio está integrado por 14 universidades pertenecientes a 11 países diferentes (seis africanos y cinco europeos). Este ha sido uno de los aspectos mejor valorados por las autoridades europeas a la hora de evaluar la propuesta.

“La concesión de un proyecto por la Unión Europea siempre es motivo de orgullo y satisfacción”, comentó Carmela Calés Bourdet, vicerrectora de internacionalización de la UAM durante el acto de presentación del proyecto el pasado 22 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Más allá de la alegría, Calés resaltó las características que hacen especial esta iniciativa: “Es un proyecto ambicioso dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, que están muy desfavorecidas en la Unión Europea. Es una red, que como todas ellas, impulsa estudios europeos en tiempos en que la UE se encuentra muy cuestionada”. Además, este proyecto “proporciona valores europeos que no se quieren exportar, sino reforzar y mejorar con el apoyo y los conocimientos de los países africanos. África nos puede enseñar”, añadió la vicerrectora.

No cabe duda de que una iniciativa como esta cuenta con un valor añadido que afecta al propio de la universidad porque estudia e investiga aspectos que preocupan a la sociedad. Es, también, un proyecto que incluye acciones de investigación, formación y diseminación del conocimiento, al mismo tiempo que promueve, de manera especial, la participación de jóvenes investigadores.

Las universidades juegan un papel central en AMENET

Las universidades desempeñan un papel central en Amenet al ser fundamentales “desde el punto de vista de la formación de cuadros en África y la mejora técnica y formación, no solo universitaria, sino también de transferencia de conocimiento a las empresas privadas”, explica José María Mella Márquez, coordinador de la Red Amenet y catedrático de Economía Aplicada de la UAM.

Mella hace hincapié en los beneficios de esta iniciativa para mejorar las relaciones entre Europa y África: “Consideramos que la intensificación de las relaciones económicas, políticas y comerciales Norte-Sur de Europa con el Mediterráneo y África será una tendencia creciente en los próximos años. De hecho, sin el desarrollo de África, el futuro de Europa está en cuestión. Por eso, necesitamos las relaciones científicas interuniversitarias entre Europa y África y lanzar programas de investigación y docencia sobre las economías y sociedades africanas en nuestras universidades”. El éxito de esta iniciativa pasa por "la capacidad para formar doctores, graduados e investigadores con un fuerte compromiso social, porque el futuro de África está en que esa gente se quede en su propio país”, opina el profesor Mella.

Amenet promoverá la colaboración académica Norte-Sur

Amenet analizará las lecciones aprendidas en el proceso de construcción de la UE para promover un diálogo basado en evidencias en torno a posibles procesos de integración en África y el Mediterráneo. Entre las acciones previstas en el proyecto figura la celebración de cuatro Conferencias Internacionales sobre Integración Económica África-Mediterráneo-Europa (AME). La primera de ellas será el próximo año en Tánger, Marruecos. Pero también contempla la realización de seminarios, diálogos y talleres de trabajo sobre comercio e inversión, infraestructuras, energía, migraciones, emprendimiento, innovación y gobierno local; así como sesiones de trabajo en torno al estudio de los problemas y oportunidades de una mayor integración entre la UE y la Comunidad Económica De Estados de África Occidental (Cedeao).

Otro de los aspectos que esta iniciativa tiene muy en cuenta es “la necesidad de una mayor internacionalización de las empresas españolas, que ya lo están haciendo, pero que también tienen que crecer hacia África e invertir allí”, explica Mella. De hecho, “la inversión española en África solo representa el 0,4% del total del continente, aunque España importe y exporta a África más que a América Latina. Nuestra relación es más de mercado comercial: compramos y vendemos, pero no invertimos”, confirmó Raimundo Robredo, director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, presente en el acto de lanzamiento de Amenet.

La presencia de empresas españolas en África es cada vez mayor

La presencia de empresas españolas en África es cada vez mayor, como dejó claro el testimonio de varios empresarios que intervinieron durante la presentación. Todos ellos ven a África como un reto y una oportunidad, “porque en África falta de todo”, opinó uno de ellos. No quedó claro si se trata de una oportunidad solo para las empresas españolas, o también para los africanos.

Las instituciones académicas que integran la Red Amenet son, además de la UAM, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, University of Bradford, University of Peloponnese, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Warsaw Economics School, Université de Dakar, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, University of Ghana, Université Protestante au Congo y Université Evangelique en Afrique y Université Libre des Grands Lacs.

