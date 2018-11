Los riesgos de la gripe en embarazadas: más ingresos e infecciones más complejas

Las mujeres embarazadas son uno de los grupos de riesgo de cara a la epidemia de gripe estacional. De hecho, hace más de una década que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacuna antigripal para este colectivo por el "posible curso grave de la gripe durante el embarazo" y también para "proteger a los lactantes contra la gripe durante sus primeros meses de vida, cuando son más vulnerables". Sin embargo, la concienciación social, aunque en alza, no ha cuajado en el colectivo y solo se vacuna alrededor del 20% de las embarazadas. Investigadores del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) de Barcelona han vuelto a poner el foco en los graves efectos de la gripe en las gestantes y, en un análisis retrospectivo a 200.000 embarazadas, han detectado que el riesgo de hospitalización a causa de la gripe es entre cuatro y siete veces mayor en este colectivo.

"En el embarazo se producen cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de complicaciones, como neumonías o problemas cardiorespiratorios, si se contagia de la gripe", explica la doctora Magda Campins, responsable del grupo de investigación en Epidemiología y Salud Pública del VHIR. Durante la gestación, el organismo sufre una serie de cambios, como el aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la capacidad pulmonar e incluso una cierta inmunosupresión vinculada a una serie de alteraciones hormonales. Por ello, el riesgo de complicaciones, como una neumonía bacteriana (neumococo) o vírica (gripe) es mayor.

Sobre esta base, los investigadores del VHIR han analizado una muestra de 200.000 gestantes entre los años 2008 y 2013 —incluido 2009, el año de la pandemia por la gripe A—, su frecuentación a los servicios sanitarios durante la temporada gripal y las hospitalizaciones relacionadas. Como grupo de control se escogió a estas mismas mujeres un año antes de quedarse embarazadas. "Hemos comparado la temporada gripal, de noviembre a marzo; y el resto del año, de marzo a octubre. También lo hemos mirado todo por trimestre de embarazo. Y los resultados son que en temporada de gripe se multiplican por cuatro las visitas al centro de atención primaria por problemas respiratorios o cardíacos. También aumentan entre cuatro y siete veces, según el trimestre de embarazo, las hospitalizaciones por complicaciones graves", apunta Campins.

Los resultados de este estudio, publicado en la revista científica Journal of Infection, siguen la línea de otra investigación similar realizada por científicos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Su estudio, publicado en la revista Plos One, apuntaba a que el riesgo de hospitalización con infección grave de gripe aumenta ocho veces con el embarazo. Con todo, según Campins, la temporada pasada, no se registraron muertes maternas, aunque sí 19 casos de gripe grave en mujeres embarazdas, según la red centinela de casos hospitalizados.

Riesgos para el feto

Pero el riesgo de complicaciones no es solo para la madre, sino también para el feto. "Hay un riesgo más elevado de abortos espontáneos, retraso de crecimiento intrauterino y partos prematuros", advierte Campins.

En cualquier caso, si en algo coinciden los expertos es que la mejor medicina para la gripe es la prevención. Y la única herramienta en ese campo es la vacuna que, aunque "imperfecta" —según Campins—, tiene una efectividad del 60% para evitar complicaciones o mortalidad. En España, no obstante, la cobertura de la vacunación de la gripe en embarazadas está en el 20%. En Estados Unidos, la cobertura asciende al 55%. "El gran problema es la falta de sensibilización sobre la gripe. Se ha considerado siempre una enfermedad banal y no hay bastante concienciación de que puede ser potencialmente complicada", avisa Campins.