Insectos en primer plano

Como biólogo y fotógrafo busco mostrar con mis imágenes la cara oculta de los insectos, muchas veces desconocidos y despreciados. A través de la fotografía, intento inculcar el respeto hacia estos pequeños seres, tan importantes para el ecosistema.

Durante las últimas décadas, las poblaciones de insectos han disminuido hasta números alarmantes. El calentamiento global, la contaminación, los insecticidas, la destrucción de hábitat y otras causas son el motivo de su desaparición. Los insectos son uno de los pilares más importantes de la naturaleza, ya que realizan funciones que solo ellos pueden llevar a cabo. Muchos de los productos que consumimos son consecuencia de su trabajo. Polinizan las flores y los árboles, además de ser el alimento de miles de especies animales. También ejecutan otras importantes funciones en el ecosistema. Sin ellos, todo se desequilibra, generándose un grave problema. ¿Podemos ayudarles? Cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena mediante sencillos gestos en casa: plantar flores en hogares, balcones y azoteas sin echar ningún químico nocivo para los insectos y para los animales que se alimentan de ellos. Tampoco debemos olvidar la regla básica de no tocar a los insectos, ya que son muy delicados. Y cuando caminemos por el campo, vigilar siempre nuestros pasos para no pisar flores y plantas que conforman el sustento de estos pequeños seres convertidos en grandes desconocidos cuya belleza no deja de sorprendernos.