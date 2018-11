¿Cómo definir realmente un sexo?

'Darwin, te necesito' EL PAÍS VÍDEO

El gobierno de Donald Trump ha propuesto definir el sexo de los estadounidenses "sobre una base biológica clara, basada en la ciencia y objetiva”. Concretamente, lo que sugiere es clasificar por ley a todos los bebés como mujer o varón en función de los genitales que tengan al nacer. La información de la partida de nacimiento luego solo se podría modificar en base a “pruebas genéticas fiables”.

La propuesta de Trump se disfraza de ciencia, pero está basada en un mito hace años desmentido por los biólogos: que los sexos son dos categorías discretas claramente determinadas por la anatomía al nacer. En realidad, los genitales no sientan cátedra, científicamente hablando, ya que pueden ser ambiguos o directamente no coincidir con los cromosomas sexuales. Y la genética tampoco da una respuesta clara. No: la ciencia todavía no ha encontrado un determinante inequívoco del sexo para definir a cada persona.

En este capítulo de Darwin, te necesito, la serie científica de Materia y EL PAÍS VÍDEO que separa los mitos de la realidad, se presenta el conocimiento biológico sobre la determinación del sexo en las personas, que depende de factores anatómicos, hormonales y genéticos, entre otros. Además, se explica cómo la mezcla de estos factores puede dar lugar a condiciones intersexuales.