La lateralidad cruzada

Esta teoría está basada en la creencia de que los diferentes hemisferios cerebrales se encargan de tareas distintas y no actúan de manera unitaria (el derecho, de las artísticas y creativas, y el izquierdo, de la lógica y las matemáticas). La lateralidad cruzada implicaría que la prevalencia de uno de los dos hemisferios no estaría bien definida en su correspondencia ojo, mano y pie, y esto originaría problemas de rendimiento escolar. Para solucionarlo se llevan a cabo terapias psicomotoras como juegos de motricidad y de mesa con ejercicios personalizados según cada niño.

En primer lugar, como explicamos en BuenaVida, el cerebro funciona "como un todo, debido a la constante transferencia de información de un hemisferio al otro", según Francisco Mora, doctor en Medicina por la Universidad de Granada y doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford. La lateralidad cruzada es lo mismo que ser ambidiestro, algo que la ciencia no considera como un problema. Ferrero, quien también publicó un estudio en la revista PLOS ONE sobre esta línea de trabajo, comenta que "la lateralidad cruzada jamás explica dificultades en el aprendizaje porque no existe relación entre los problemas de lectura, matemáticas o escritura y la lateralidad cruzada. A pesar de que haya gabinetes privados que con frecuencia tiendan a hacer diagnósticos de lateralidad cruzada y trastornos de aprendizaje".