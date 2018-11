2

Meticulosidad

Las personas muy meticulosas son descritas como responsables, escrupulosas, perseverantes, pulcras y ordenadas. Como puede observarse, este rasgo se asocia de forma negativa a la procrastinación y puede considerarse un factor de resiliencia contra la dilación innecesaria.

Las diversas facetas de esta característica, según se calibran en las pruebas habituales de personalidad, son: competencia (eficientes), orden (organizadas), diligencia (no son descuidadas), afán por alcanzar sus metas (concienzudas), autodisciplina (no son perezosas) y reflexión (no son impulsivas).