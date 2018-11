Hallados ‘los puntos de Hawking’, que podrían ser huellas de universos pasados

La teoría del Big Bang, que establece que el universo se generó en una gran explosión hace unos 14.000 millones de años, supuso revolución en el pensamiento humano. Aunque necesitó muchos años para ser aceptada mayoritariamente por la comunidad científica, hoy en día el origen y el desarrollo del universo sólo se pueden entender gracias a esta teoría. Ir más allá del Big Bang requiere mucho esfuerzo: ¿qué sucedió antes de esa gran explosión? En la llamada teoría estándar, el Big Bang no sólo es el origen del Universo sino que nacen también el espacio y el tiempo, de manera que no tiene sentido preguntarse qué hubo antes de él. En contraposición, el matemático y físico Roger Penrose, propone en su teoría cíclica un modelo en que se sucede un universo (eón) tras otro, de manera infinita.

Para formularla matemáticamente, Penrose emplea la llamada geometría conforme, una geometría que preserva los ángulos pero no necesariamente las distancias. Según el físico matemático, las distancias pierden importancia, ya que el universo crece varios órdenes de magnitud de forma acelerada. Eligiendo unos factores de escala adecuados, Penrose “pega” los futuros remotos (o final) de cada universo a la singularidad inicial del universo siguiente. Este modelo explica cuestiones fundamentales, como por ejemplo la entropía inicial inusualmente alta observada.

Esta propuesta escandalosa (en palabras del mismo Penrose), resulta ser matemáticamente consistente. Pero, pese a ello, no ha sido tomada en consideración por las corrientes principales de la cosmología, principalmente porque no explica qué es lo que provoca el cambio de un eón a otro, más allá de que eso sea posible matemáticamente; y también porque surge de consideraciones teóricas y no de las observaciones.

Sin embargo, recientemente Penrose, junto a otros autores, afirma haber encontrado evidencias de su teoría en la radiación cósmica de fondo. Esta radiación electromagnética que se observa en todo el universo fue descubierta en 1964, y supuso uno de los argumentos más contundentes a favor de la teoría del Big Bang: su distribución casi homogénea y su temperatura encajaban con las esperadas en el modelo del Big Bang.

Ahora, Penrose y sus colaboradores han descubierto puntos anómalos en la radiación de fondo. Su anomalía radica en que son excepcionalmente calientes, en un orden de magnitud mayor que la fluctuación media. Esto no encaja bien con la teoría de inflación, que justamente explica la homogeneidad e isotropía del universo.

Los autores los han denominado puntos de Hawking, en honor de Stephen Hawking. El recientemente fallecido físico descubrió que también los agujeros negros emiten radiación, hoy llamada radiación de Hawking. Pese a que nunca ha sido detectada, porque es demasiado débil, dentro del campo de la física teórica nadie duda de su existencia, ya que se basa en la teoría cuántica de campos en espacios curvos, que sí está confirmada por múltiples observaciones diversas en otros ámbitos.

Penrose considera que los puntos anómalos son creados precisamente por la acumulación de esta débil radiación a lo largo de todo el proceso en el universo anterior (antes del Big Bang).

Estos puntos, por tanto, serían huellas de universos pasados, que apoyarían la teoría de Penrose. La comunidad cosmológica sigue siendo muy escéptica. En primer lugar, se pone en duda la existencia de esos puntos, ya que los datos fueron analizados en el pasado por otros científicos y hasta ahora nadie los había identificado. Habrá que mantener cautela, pero si se confirma su existencia, será un nuevo avance para comprender mejor la evolución del cosmos, con independencia de si el modelo de Penrose es correcto o no.

