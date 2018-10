La intensa vida de Michael Anastassiades: de profesor de yoga a diseñador fetiche

Para Michael Anastassiades, “mediterráneo no tiene por qué significar salvaje”. Ni cálido, ni voluptuoso, ni soleado. Por el contrario, este chipriota de 51 años, afincado en Londres desde finales de los años ochenta, se ha hecho mundialmente conocido por unas lámparas de belleza sosegada e ingeniosa, casi al filo de lo imposible. Son objetos fruto de lo último que se nos presupone a los medirionales: la disciplina.

“Cada uno lleva su cultura a su manera, y desarrolla su sensibilidad a su manera. En mi caso, la disciplina es algo que he elegido. Solo con ella puedes producir algo con sustancia. Si no, para qué hacerlo”, afirma. “Fui profesor de yoga durante 15 años y lo he practicado durante 20. También me gusta nadar, y hasta eso hay que hacerlo seriamente, porque si no es que no lo entiendes. Para mí es un ejercicio de meditación. Nado para meditar. Y eso es algo que aplico a la práctica del diseño”.

Meditada, y un alarde de reduccionismo como conclusión final del proceso, es Ordinal, la mesa que ha diseñado para Cassina. “Es mi primer proyecto de mobiliario con un fabricante italiano. Ha sido interesante porque para mí Cassina es una buena compañía. Histórica. Y es estupendo que te inviten a formar parte de esa historia. Siempre me han fascinado todas esas piezas que miras año tras año y siguen siendo relevantes. La atemporalidad, y cómo comunicarla en un objeto contemporáneo, es una cualidad que persigo”.

La Mesa Ordinal del diseñadro chipriota tiene sobre oval en madera lacada.

Fue él quien se dirigió a Cassina con el proyecto: una mesa con las patas colocadas en los extremos e inclinadas a 45º respecto al sobre para conseguir el máximo espacio para los comensales. “Una mesa no es cualquier mueble. Es un lugar donde pensar, donde trabajar, donde comer, donde reunirse. Es algo profundo. En mi diseño cada cosa es lo que es. No hay más que sobre y patas, sin nada en medio”. Anastassiades es implacable: se refiere a una de las versiones de aspecto más básico de la mesa, la que tiene la superficie de roble natural y las patas de aluminio anodizado. “Uso metal en mis lámparas con mucha frecuencia, pero de forma muy austera. Aplicarlo a la pata de una mesa, algo bastante contundente, era como darle sustancia”.

En el taller de Anastassiades en vez de libros hay complementos de lámparas en las paredes. Barrie Hullegie

¿Y por qué Ordinal? “Antes no ponía nombres a mis piezas. Cuando empecé únicamente decía lo que eran: Lámpara Cubo, Aplique Cubo. A veces incluso les ponía códigos para no tener que bautizarlas. Pero de repente me empezó a divertir la idea de poner nombres y lo que esos nombres pueden sugerir. Una lámpara llamada Tip of the tongue (en la punta de la lengua) es una esfera a punto de caer. Ordinal viene de la colocación de las patas, que es igual a la de las manillas en una brújula [en inglés, se llama puntos ordinales a Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste]”. Si uno no tiene ni dea de esto, la palabra también funciona. “Importa el sonido. Ordinal. Habrá quien piense que tiene que ver con lo ordinario, lo cotidiano. Y me gusta, porque al final es una mesa muy simple”.

La colaboración con Cassina supone un verdadero rito de paso para un diseñador que fundó su estudio, precisamente, porque el acceso a las grandes empresas del gremio le parecía misión imposible. “Está muy bien sentirte invitado a la fiesta, sobre todo porque durante años no lo estuve”, concede. “Pero no me veo en mejor posición que antes. Es bueno tener acceso al conocimiento, a la cultura y a la historia de este tipo de fabricantes, y no tener que llegar a ello por ti mismo partiendo desde cero. Pero no significa que estés haciendo mejores productos que antes. Por alguna razón tienen un peso distinto, pero el enfoque es el mismo”.

En el taller del diseñador abundan los recursos minimalistas en sus objetos. Aluminios y luz, a veces no necesita nada más.

El éxito de Anastassiades es palpable en toda una generación de interiores públicos y privados que aspiran, ya sea a través de imitaciones o del original, al poético equilibrismo de sus piezas. Un tipo de diseño riguroso, pero muy decorativo, que ha crecido al calor del fenómeno del collectable design, el diseño en edición limitada que se comercializa en galerías de arte y no en grandes almacenes. “Para mí el diseño es el diseño”, precisa el chipriota. “Si alguien decide ponerlo en otro contexto… Vale. Es una forma distinta de mirar a un producto, pero el producto no cambia. Yo no fabrico en ediciones limitadas. Lo que hago es caro porque hay muchos procesos de acabado manual, y trabajo a una escala tan pequeña que es difícil alcanzar un precio competitivo. Pero creo en el diseño democrático, que esté disponible para quien lo quiera comprar”.

La Mobile Chandelier 2 fue diseñada en 2008 para rendir un homenaje a Calder.

En España, Anastassiades está representado por la galería Machado-Muñoz. El papel del galerista, pregunto, ¿no es importante para explicar un producto tan sofisticado? “Absolutamente. En Machado-Muñoz tienen una visión maravillosa. Y eso es lo que cuenta para mí. ¿Que si veo mi obra solamente en ese ámbito? No, yo veo mi trabajo en cualquier parte, en distintos niveles, sin tener por qué diferenciar entre ellos. Lo que encuentro problemático es esnobear la parte comercial del diseño, la producción industrial. Es fácil decir que uno es un artista y que solo vende en galerías. Es muy fácil decidir que te quedas fuera”.