Joan Roca: “Queremos seguir siendo los primeros, pero es bueno que haya renovación para generar ilusión”

El chef del Celler de Can Roca, Joan Roca, ha revalidado el título de mejor cocinero del mundo que otorga The Best Chef Awards, una organización que agrupa a 300 cocineros prestigiosos de todo el mundo. El exitoso chef gerundense, que ya se llevó el mismo galardón de estos jóvenes premios el año pasado en Varsovia (Polonia), asistió a la gala de los Awards 2018 celebrada en el Teatro Vetra de Milán el pasado lunes 1 de octubre.

Para Roca fue una auténtica sorpresa: “No me lo esperaba porque el galardón tiene dos años de vida y yo ya lo gané”, ha explicado el chef este jueves a EL PAÍS. Joan estuvo solo en la gala porque sus hermanos estaban de viaje, pero les dedicó el premio a ellos y al equipo del restaurante.

Para Roca, que no deja de acumular premios, “lo importante es que aparezcan nuevas listas que nos permitan a todos relativizar la importancia de todas ellas. Los nuevos premios dan visibilidad a los chefs y a su trabajo”. En este caso, apunta, se valora al cocinero y no tanto al restaurante, mientras que otros premios es al revés: "Hay tanta gente buena en el mundo que tarde o temprano en todas las listas acabará habiendo renovación para que siga habiendo ilusión entre los cocineros”.

Lo dice quien, precisamente, regenta el restaurante Celler de Can Roca, que lidera los primeros puestos de la prestigiosa lista The World’s 50 Best, que premia a los mejores restaurantes del mundo, durante varios años consecutivos.