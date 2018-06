Joan Roca sobre los premios Princesa de Girona: “No tenemos que hacer política. Somos cocineros”

"Estamos dolidos, nos parece injusto lo que está pasando. Nosotros no tenemos que hacer política. Nosotros somos cocineros, hacemos nuestro trabajo. Un restaurante es hospitalidad". Así se ha explicado hoy Joan Roca en RAC1 sobre la polémica de los premios Princesa de Girona que finalmente se celebrarán el 28 de junio en Mas Marroch, el centro de eventos del Celler de Can Roca en Vilablareix (Girona). Los cocineros han recibido críticas desde el independentismo por recibir a Felipe VI y Letizia.

El concejal de la CUP en el ayuntamiento de Girona, Lluc Salellas, publicó una carta abierta a los hermanos Roca en la que les invitaba a replantearse su decisión. "Mi carta no tenía la voluntad de hacer listas ni quiero acabar como Robespierre", ha dicho hoy en la radio Salellas."Lo que quería decir es que estaría bien que todo el mundo tomara partido para denunciar esta situación inaceptable con presos políticos y después de la violencia del 1 de octubre". Según Salellas, los hermanos Roca han recibido bien la carta y le han respondido con argumentos.

La alcaldesa de la capital gerundense, Marta Madrenas, propondrá a la fundación del Auditorio que no acoja más esta gala presidida por Felipe VI, teniendo en cuenta que el pleno municipal lo declaró persona non grata a raíz del discurso que pronunció tras el 1 de octubre. “No ha sido decisión nuestra, con el discurso que hizo él mismo se excluyó”, aseguró la semana pasada Madrenas refiriéndose al discurso de Felipe VI.

Ayer los hermanos Roca recibieron el segundo puesto de la lista The World’s 50 Best , con El Celler de Can Roca.