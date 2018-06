El veto al Rey obliga a trasladar los premios Princesa de Girona

Los Reyes presidirán el próximo día 28 de junio la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en Mas Marroch, el centro de eventos del Celler de Can Roca en Vilablareix (Gironès). La Fundación ha hecho público este viernes el nuevo emplazamiento, después que el Ayuntamiento de Girona les comunicara a principios de año que no podrían utilizar las instalaciones del Auditorio-Palacio de Congresos por unas obras. La alcaldesa de la capital gerundense, Marta Madrenas, propondrá a la fundación del Auditorio que no acoja más esta gala presidida por Felipe VI, teniendo en cuenta que el pleno municipal lo declaró persona non grata a raíz del discurso que pronunció tras el 1 de octubre. “No ha sido decisión nuestra, con el discurso que hizo él mismo se excluyó”, ha asegurado Madrenas refiriéndose al discurso de Felipe VI. El contexto político también hizo que algunos patronos gerundenses salieran de la Fundación.

Precisamente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrado hoy su intención de pedir al Rey, cuando tenga la ocasión, que pida "disculpas" al pueblo de Cataluña por su discurso del 3 de octubre. También la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha declarado en una entrevista en El Punt Avui: "El Gobierno catalán no puede actuar con normalidad con una persona que ha justificado la violencia".

Por su parte, el alcalde de Vilablareix, David Mascort (ERC), ha lamentado que aquellos que obligan a “marchar del país vengan a montar fiestecitas” a la población, en referencia a la presencia de los Reyes Felipe y Letizia en la gala. En un tuit publicado en su perfil ha asegurado: “No podemos aceptar de ninguna forma que una entidad que representa a quienes nos pegan, encarcelan o nos hacen marchar del país venga a montar fiestecitas a Vilablareix. ¡No Olvidamos!”.

El jugador de baloncesto Pau Gasol, la nadadora paralímpica Teresa Perales y el cardiólogo Valentín Fuster serán los encargados de inaugurar la ceremonia de entrega de los Premios FPdGi 2018, que reunirá durante los días 28 y 29 de junio alrededor de 500 personas, la mayoría jóvenes, en las comarcas de Girona. Los tres abrirán la velada del jueves protagonizando una tertulia conducida por la periodista de Radio Nacional de España Pepa Fernández, que presentará el acto junto con Lucía González, una de las participantes del programa Rescatadores de talento.

Los premiados de esta edición han sido el ingeniero aeronáutico, José Miguel Bermúdez, la ingeniera química María Escudero, el químico Guillermo Mínguez, la emprendedora social Arancha Martínez, la cantante Soleá Morente, el violonchelista Pablo Ferrández y la entidad francesa Article 1. Los Premios Fundación Princesa de Girona, dotados con 10.000 euros y con la reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz, reconocen la trayectoria de jóvenes de entre 16 y 35 años así como la labor de una entidad que trabaje para los jóvenes, galardón que este año se ha concedido por primera vez a una organización internacional.