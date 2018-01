El Ayuntamiento no cede su auditorio para los premios Princesa de Girona por las obras

La Fundación Princesa de Girona no podrá utilizar el Auditorio-Palacio de Congresos ni el recinto de Fira de Girona para la ceremonia anual de entrega de los Premios FPdGi en junio, como hace desde su creación, porque estarán en obras. Esta mañana el Ayuntamiento de Girona ha comunicado formalmente a la Fundación que las obras, anunciadas hace tiempo, empezarán en junio y por consiguiente no podrán disponer del espacio. Obras aparte, el contexto político hizo que algunos patronos gerundenses salieran de esta fundación y el Consistorio declaró al Rey Felipe VI persona “non grata”. Por este motivo, la teniente de alcalde, Glòria Plana ha apuntado que “en caso que no hubiera estas obras se vería que se haría”. Desde la FPdGi no hacen ninguna lectura entre líneas y han empezado a buscar escenarios alternativos.

Según han informado este lunes, desde Fira de Girona ya se advirtió hace unas dos semanas a la FPdGi de que las obras de gran envergadura que estaban previstas desde finales de 2016 y que ahora se han desencallado iban a hacerse este verano. La comunicación oficial la ha hecho hoy el Consistorio.

La teniente de alcalde ha recordado que la entrega de estos premios se hace desde hace años a finales de junio, y que las obras está previsto que empiecen en junio y se alarguen hasta septiembre, lo que obligará a tener estos equipamientos cerrados todo el verano. A pesar de que el motivo principal son las obras, Plana no ha escondido que la situación política tiene “algo que ver”. “El motivo son las obras, en caso que no hubiera estas obras se vería qué se haría, pero en principio existen estas obras y no se podrá utilizar el espacio”, ha añadido.

Plana ha destacado que “la situación política es la que es” y ha recordado que a través de los plenos del Consistorio, con una amplia mayoría independentista, “hemos rechazado las declaraciones que hizo el rey el 4 de octubre a raíz del 1-O”. Por lo tanto, afirma, “ante unas declaraciones que el hizo, anti-neutrales, que un cargo institucional como el suyo debería tener, declaraciones de política represiva contra un pueblo que lo que quiere hacer es llevar acabo su derecho fundamental que es la libertad de expresión por lo tanto evidentemente algo tiene que ver”.

Ante el supuesto de que la FPdGi decidiera irse de Girona, Plana no cree que le supiera mal ni al Ayuntamiento ni a los vecinos. “A la mayor parte de la ciudadanía de Girona no le sabrá muy mal porqué si en su momento el Rey Felipe VI no fue capaz de reconocer los hechos del 1-O creo que poco tiene que venir a decir a la ciudad de Girona y que a los ciudadanos y ciudadanas les sepa mal. Creo que si no vienen a nuestra ciudad no pasará absolutamente nada”.

Desde la Fundación se han mostrado confiados en poder mantener la entrega de premios, aseguran que su prioridad es celebrarlos en la capital gerundense y mantienen que desde hoy mismo empezarán a buscar alternativas. Han apuntado que no quieren “leer entre líneas” ni hacer “otras valoraciones” más allá de la existencia de unas obras. Desde Fira de Girona han asegurado que a otros clientes se les ha denegado el espacio y que, como se hace siempre, el encargado de buscar un espacio alternativo no es la Fira.