“Las sociedades modernas han utilizado el océano como su cubo de basura”

Concienciar al gran público sobre la imperante necesidad de proteger a los mares. Ése es el objetivo de Jean-Jacques Mantello con su nueva obra, Las maravillas del mar, que tras estrenarse en el Festival de San Sebastián e inaugurar la última edición de FICMA podrá verse en los cines comerciales españoles a partir del 15 de junio.

Consciente de la importancia de hacer un filme espectacular para una mayor divulgación, Mantello se embarcó junto a Jean-Michel Cousteau (hijo del oceanógrafo Jacques Cousteau) en las profundidades más remotas del océano dotado de los últimos avances en tecnología 3D. Un viaje que se alargaría tres años, de las islas Fiyi a las Bahamas, y que terminaría siendo narrado por Arnold Schwarzenegger.

Pregunta. Las maravillas del mar es su quinto documental sobre el océano. ¿Cuándo comenzó a fascinarle el ecosistema marino?

Respuesta. De niño veía los documentales de televisión de Jacques Cousteau todas las semanas y siempre me ha fascinado el océano. Me convertí en buceador, y cuanto más buceaba, más aprendía sobre el frágil ecosistema de los océanos. Más tarde, como director, al igual que a millones de personas en todo el mundo, la familia Cousteau me inspiró con su dedicación a explorar el mundo submarino.

P. Para esta nueva película ha tenido contado con el propio Jean-Michel Cousteau, hijo del emblemático Jacques Cousteau. ¿Cómo nació el proyecto?

R. Llevamos varios años trabajando con Jean-Michel y su fundación Ocean Futures Society, y hemos tenido muchas y largas conversaciones sobre el mensaje de conservación que es tan importante transmitir al mundo.

P. El objetivo principal del documental es concienciar a la gente sobre la importancia de mantener limpios los océanos. ¿Cómo están de sucios?

Nos llevó tres años capturar las imágenes. Por cada 100 horas de metraje, pasamos 600 horas bajo el agua

P. Hace mucho tiempo que se pensaba que el océano era inmenso e infinito. Las sociedades modernas han utilizado el océano como su cubo de basura, y pensamos que podíamos tirar allí todo. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que todo esto ha dañado el océano de una manera muy seria. La forma en que manejamos la industrialización trajo destrucción y afectó a la vida marina. La acidificación ha puesto en riesgo el delicado equilibrio del ecosistema oceánico. No debemos olvidar que la cantidad real de agua en nuestro planeta Tierra es increíblemente finita y nosotros, los humanos, también dependemos del océano para sobrevivir. Este sostiene la vida en la Tierra. En el siglo XX, la humanidad deterioró el medio ambiente. Si el foco principal del siglo XXI no es la protección del medio ambiente, entonces no habrá un siglo XXII.

P. ¿Cuáles cree que deberían ser las principales medidas a corto plazo?

R. Primero, crear más Áreas Marinas Protegidas. Segundo, reducir el uso del plástico en nuestra vida diaria. Por ejemplo, que cada uno lleve consigo su propia botella de agua, sus bolsas de plástico o sus bolsas de basura. Tercero, que uno se asegure de que el pescado que compra para su casa o que come en restaurantes venga de fuentes sostenibles. Estos son los primeros pasos que podrían marcar una gran diferencia.

P. La película ha sido filmada durante tres años en lugares como Fiyi o Bahamas, ¿cómo eligió las ubicaciones?

R. Afortunadamente pude confiar en Jean-Michel Cousteau para buscar localizaciones, porque conoce el océano. Esta película ha sido la producción más difícil y desafiante que he emprendido en mi vida. Nos llevó tres años capturar las imágenes necesarias para la película. Por cada 100 horas de metraje, pasamos 600 bajo el agua.

ampliar foto Vista aérea de la gran barrera de coral en la costa de Queensland (Australia). SARAH LAI AFP

P. ¿Hubo problemas o limitaciones legales a la hora de grabar en algún lugar en particular?

R. Después de haber grabado varias películas submarinas en todo el mundo con mi hermano, el productor Francois Mantello, sabíamos cómo tomar todas las medidas necesarias de antemano, y encontrar los equipos locales experimentados que nos ayudaran a organizar todo antes de la producción real, de modo que cuando llegamos a los lugares de rodaje todo estaba en orden para que comenzásemos a trabajar.

P. Ha sido rodada en 3D, ¿dificulta mucho el proceso?

R. El 3D es una experiencia, está más allá de lo visual, se trata de sentirlo, atrae a la audiencia. Cuando se usa apropiadamente, ofrece una inmersión poderosa. Esta película fue concebida como una experiencia de buceo, pensada para ser vista en 3D. Para alcanzar este objetivo, tuvimos que desarrollar nuestras propias tecnologías, con el fin de ver realmente los comportamientos únicos de estos animales en su hábitat y en su vida cotidiana. A a veces ralentizábamos las cámaras para capturar sus interacciones.

P. Una vez filmado el filme, consiguió que Arnold Schwarzenegger le diera voz. ¿Es una persona comprometida con el medio ambiente?

R. Arnold Schwarzenegger siempre ha estado comprometido con el medio ambiente y, como gobernador de California, ha hecho muchas cosas para preservar el océano y la costa. Estableció un plan que redujo los gases de efecto invernadero, es el creador del Plan de Acción del Océano, la iniciativa del Edificio Verde y también la Ley de Protección de la Vida Marina, entre muchas otras iniciativas. Pero como él, soy un firme creyente en el poder de los movimientos de base: las personas pueden traer el cambio sin esperar a la política

P. La película se estrenó en el Festival de San Sebastián y luego inauguró la última edición de FICMA. ¿Cómo fue la acogida?

R. El éxito fue abrumador, hasta el punto de que muchas personas se quedaron sin poder entrar y hubo que programar proyecciones adicionales. Esperamos que sea igual en todos los países en los que se lance la película. Después de las proyecciones, algunas personas y niños de la audiencia se acercaron para hablar con nosotros y dijeron que sentían que estaban buceando y que descubrieron un mundo totalmente nuevo. Espero que también sientan la necesidad de protegerlo.

