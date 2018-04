Cómo distinguir a un líder valioso de un falso gurú

Evitar las prisas

"En la era de Internet la privacidad es muy reducida, hay que ser consciente de que pueden enviar mensajes directamente pensados para uno. Por lo tanto, lo esencial es no dar la respuesta inmediata que buscan, si no es para decir 'no', claro. La prisa es muy mala consejera. Hay que darse tiempo para pensar que nadie da duros a pesetas, que no existen mundos maravillosos, ni formas fáciles de hacerse rico", dice el sociólogo Juan Carlos Barajas.

Cultivar el espíritu crítico

"Es bueno hablar con otras personas sobre el asunto de que se trate con el fin de incorporar nuevos puntos de vista", aconseja Barajas. "Controlar si hay fuentes que defienden lo contrario, estudiar críticamente a unos y otros hasta formar una opinión propia", añade la responsable de TEDxMadrid.

Informarse

"Ellos pueden saber todo de nosotros, pero nosotros también podemos saber mucho de ellos", explica Barajas. "Es posible encontrar, por ejemplo, las experiencias de otras personas en relación con tu interlocutor sospechoso".

Refrenar las reacciones viscerales

"En lugar de tomar decisiones a partir de lo que capta naturalmente nuestra atención —señala Christian Oltra—, podemos detenernos y deliberar. Pensar qué nos motiva para adquirir ese producto o seguir ciertos consejos, buscar información de distintas fuentes, contrastar opiniones. Sobre todo si la decisión implica un desembolso económico significativo o posibles consecuencias sobre nuestra salud y bienestar".

Desconfiar de las soluciones fáciles

"Algunas son demasiado buenas para ser verdad", dice Oltra. "También hay que desconfiar de aquellas personas y grupos que proporcionan mensajes muy simplistas y no basados en evidencia sólida".

Analizar el canal

Es importante "mirar quién publica. Si la clase es de Harvard o de Princeton lo más probable es que alguien haya verificado la precisión de ese contenido antes de lanzarlo al mundo entero. No digo seguro al 100%, digo probable. Si una noticia ha salido en The Guardian, y después se ha republicado en Twitter, también es probable que alguien haya controlado los hechos antes de publicarla", explica Antonella Broglia.

Dedicar tiempo

Lo exigen los tiempos que vivimos. "Todos debemos practicar el escepticismo. Esa es la palabra clave. No creernos todo. Y si algo nos interesa, no lo desestimemos solo porque está en Internet" continúa Broglia. La experta recomienda buscar más información para poder formar una opinión con todos los hechos.