Golpes al techo de cristal

Si un miembro de la Academia de los Nobel no llega a avisarle a Pierre Curie de que su mujer, Marie, había sido excluida en 1903 de la propuesta de la Academia Francesa de las Ciencias para el premio Nobel; y si este no hubiera presionado para que su esposa fuera incluida, la científica polaca no habría entrado en la historia como la primera mujer que recibe el galardón más prestigioso de la ciencia, honor que acabó recibiendo dos veces. Ha pasado más de un siglo, pero el apoyo de los hombres científicos sigue siendo clave para que sus colegas femeninas puedan tener su merecido lugar en este campo. Por ello, la Fundación L’Oréal y la Unesco han lanzado la iniciativa Liga Masculina de Científicos For Women in Science, por la que eminentes científicos de todo el mundo se comprometen a impulsar la presencia de mujeres en la ciencia.

Hasta el momento, 25 científicos internacionales como el matemático francés Cédric Villani, el estadounidense Paul Anastas, considerado el padre de la química ecológica, o Daniel Louvard, director honorífico del Instituto Curie, han firmado una “carta de compromisos” por la que, entre otros, se comprometen a promover el equilibrio de género a la hora de otorgar becas, “corregir prácticas” para hacer más transparente el contrato y promoción de mujeres o visibilizar más las publicaciones científicas de mujeres. Para lograr un “punto de inflexión” y lograr que lo que ahora es excepcional, mujeres científicas en altos puestos, sea algo más habitual, “tenemos que integrar a los hombres, porque hoy en día son ellos los que están en las posiciones de poder en la ciencia”, explica la iniciativa Alexandra Palt. “Ellos son muy conscientes de que hay un problema y que la falta de mujeres es un problema para la calidad de la ciencia, y han dicho que quieren ser parte de ese cambio. La sociedad de mañana la tenemos que construir juntos”.