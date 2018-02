De Froilán a Kevin Spacey: las 18 frases más demoledoras del monólogo de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en los Goya 2018

Joaquín Reyes (Albacete, 1974) tenía por delante un reto junto a su compañero de Muchachada Nui Ernesto Sevilla (Albacete, 1978): superar la prueba de los Goya, un escenario que ha visto como le llovían las críticas a los cómicos más respetados del país, desde Antonia San Juan a Dani Rovira.

Y su año no es precisamente fácil: con la sombra de las denuncias por acoso sexual en Hollywood que empiezan a tener un tímido reflejo en España (Cecilia Roth ha sido la última en hablar públicamente sobre experiencias traumáticas vividas en su carrera), la lupa estaba puesta sobre su monólogo inicial. Y, con mayor o menor profundidad, se mojaron en todo. ¿Superaron la prueba? La crítica hablará mañana, pero por ahora júzguelo usted. Aquí están sus mejores gags y frases del monólogo inicial de la gala número 32 de los premios del cine español.

“No hay límite para agradecer todo el tiempo que queráis. Bueno, aquí vais a estar un minuto. Luego os vamos a llevar a la sala de agradecer. Ahí podéis estar agradeciendo todo lo que os dé la gana. ¡Vamos a hacer una conexión con la sala de agradecer”. [Allí, en la sala, seguía Karra Elejalde, mejor actor de reparto en el año 2015 por Ocho apellidos vascos]

“Me voy un minutillo, que me he acordado de una cosa. Sigue tú” [Joaquín Reyes a Ernesto Sevilla]

A partir de aquí, sigue Ernesto Sevilla a solas en el escenario.

“No sé si sabéis que esta gala va a ser muy corta [risas]”

“Hoy es mi noche. ¿Sabéis por qué? Porque todas las actrices que están esta noche aquí se quieren llevar un cabezón a su casa”.

“Esta noche queremos reivindicar el papel de la mujer. Es muy importante para nosotros reivindicar ese papel y por eso la gala la presento yo. Bueno, yo y mi mujer, que es Joaquín, porque me aguanta a diario y es más inteligente que yo. Y está cobrando la mitad”.

“Vamos a hablar de las nominadas a mejor película, que son bonitas y diferentes, como los Trueba, que son bonitos y diferentes”.

“Verano 1993 en realidad en catalán es Estiu 1993. En catalán todo suena mucho mejor, dónde va a parar. Verano 1993, me acuerdo yo. Empecé a fumar ese verano. María”.

“Tiene dos nominaciones, mejor corto de ficción y mejor corto documental. Entre las dos es casi una nominación de verdad”:

“Kevin Spacey está con nosotros esta noche pero en casa no lo van a ver porque lo han borrado”.

“Verónica me tocó profundamente porque yo fui un adolescente poseído, fue solamente una semana, pero fue muy intensa. Además, coincidió con las fiestas de mi pueblo y nadie notó nada en absoluto”.

“La protagonista de Verónica está poseída y además es fan de Héroes del Silencio. Compadezco a sus vecinos”.

“Isabel Coixet es una de las tres mujeres que han conseguido el Goya a mejor dirección. Solo tres señoras en 31 años, cuatro si contamos a Alex de la Iglesia”.

“Se supone que Handia es un drama, pero yo la veo más como de ciencia ficción y no por el gigante, sino porque hay un vasco que al final folla”.

“El autor lanza un mensaje muy claro: hay que vivir muchas experiencias para escribir un buen libro. Con lo cual a lo mejor Froilán lo que está haciendo es vivir a tope para escribir un libro cojonudo. O un audiolibro, ya veremos”.

“Abracadabra, impresionante película. Parecía que Pablo Berger no podía superarse tras esa obra maestra que nos marcó: el anuncio de la lotería”.

“¡La llamada! Un aplauso. De estos dos directores hay una cosa que es que la carrera de Ambrossi va para arriba, pero la de Javier Calvo va regulera. Es lo que tiene haber empezado en Física o química, que después todo va cuesta abajo. Que os llaméis los dos Javi es acojonante. ¡Los Javis, como suena! Estaría todo el día diciéndolo. Perdería trabajos, incluso. Si uno se hubiese llamado Gregorio se va todo a tomar por culo”.

“Joaquín está tardando mucho. Que alguien vaya rápidamente a por él. [Señalando al Langui] Tú, Langui, ¡vuela!”.

“Un aplauso para Javier Bardem y Penélope Cruz, que están nominados por Loving Pablo. La película me ha encantado, pero a ellos no me los creo como pareja”.

