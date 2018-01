¡Mi madre!

Madres, esos seres ontológicamente omnipresentes, con una influencia suprema, a los que se quiere de forma incondicional. Un par de homenajes a ellas abren y cierran la selección musical de hoy. Se trata de una temática recurrente a lo largo y ancho del continente africano. De manera reiterada tropezamos en él con canciones en las que alguien se ve obligado a confesar su amor incondicional por el ser que le dio la vida. Cabría decir que los artistas africanos parecen especialmente inclinados a este tipo de composiciones, posiblemente desde que Prince Nico Mbarga abriese la veda con Sweet Mother, aunque no es descartable que la epidemia se remonte a tiempos más pretéritos. A pesar de la temática y los títulos, son temas que valen la pena explorar, de otra forma no estarían aquí. Junto a ellos, desfilan por estas líneas divos, reinas, reyes y seres que siente la necesidad imperiosa de disculparse. Todo un elenco de sensaciones llegadas desde distintos rincones de África y su diáspora.

Boneko significa fraternidad en lingala, uno de los idiomas hablados en la República Democrática del Congo, y es también el título del nuevo álbum de Toto-Bona-Lokua, que llega 13 años después de que los tres artistas iniciaran su colaboración. En 2004, Gerald Toto (Francia, de origen martiniqués), Richard Bona (Camerún) y Louka Kanza (República Democrática del Congo) inauguraron el sello No Format con títulos como Lisanga, Na yé o Ghana Blues. En 2017, se volvieron a reunir y en noviembre presentaron este nuevo trabajo en el que vuelven a mezclar las melodías de Martinica, la rumba congolesa y el virtuosismo instrumental del camerunés. El primer sencillo de este trabajo es Ma Mama y viene acompañado de un vídeo animado.

Después de un gran año, el guineano Soul Bang’s quiso regalar a sus seguidores un nuevo vídeo para darles las gracias por todo el apoyo recibido. Así que al regreso de una gira por 11 países africanos y de firmar un contrato con Sony Music, presentó el visual de Kamaremba, un nuevo sencillo extraído de su álbum Cosmopolite. Otro tema en el que el RnB se arropa del toque urbano y canalla característico del compositor y cantante. En estos momentos, el artista se encuentra inmerso en la grabación del que será su cuarto trabajo. Todavía no hay fecha de publicación, solo se sabe que saldrá de la mano de su nueva discográfica.

2017 nos trajo el primer álbum de Niniola: This is me. Tras el éxito de sus sencillos Maradona y Sicker, que todavía resuenan, la artista nigeriana se ha autoproclamado reina del afrohouse. Razones no le faltan, pero queda por ver cómo evoluciona su carrera musical. A la espera de este detalle, podemos disfrutar de su último sencillo: Saro. Es el tercero que se extrae de este trabajo. El vídeo que lo acompaña viene firmado por el gran gurú de la industria audiovisual nigeriana Peter Clarence.

No cabe duda de que Mr Leo sí se ha consolidado como uno de los principales artistas del afropop camerunés, con gran repercusión en muchos otros países africanos. Él también tiene un nuevo sencillo extraído de su último álbum, Love Original. Lleva por título Je suis désolé y en él pide perdón a la mujer que ama, aunque no nos queda muy claro las razones detrás de estas disculpas. Un tema en el que el artista canta en inglés, francés y lamnso y que está producido por Salatiel, director de la discográfica Alpha Better Records y mano que se encuentra detrás de los principales cantantes cameruneses.

Seguimos en Camerún, ahora de la mano de Numerica que prepara un nuevo álbum que llevará por título Adrenaline. Como anticipo de él, ha sacado un sencillo titulado C’est toi en el que participa Tzy Panchak. Un tema que dedica a todas las madres por su amor incondicional.

