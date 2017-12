Se aproxima la última noche del año y nosotros os ofrecemos algunos ritmos que os ayuden a conjurar la rutina de las fiestas, la pereza de las tradiciones, los encantos de las supersticiones, la esperanza de la novedad que llegará, el desencanto de los deseos que se incumplirán, las cuestas que nunca se dejarán de subir, los miles de sueños que se romperán y la decena que se harán realidad. O simplemente para que os calienten el corazón, el alma y el cuerpo, os levanten de las sillas y os lancen al medio del salón a bailar solos o acompañados (incluso mal) para que también en este día os sintáis un poco más cerca de África.

Para Janka Nabay, nuestra sociedad es un lugar extraño y contradictorio. La violencia y la alegría, lo moderno y lo tradicional, inexplicablemente conviven en nuestro mundo cosmopolita. Estas paradojas están frecuentemente en su mente al crear su propia música. Lo refleja muy bien en su segundo álbum, Build Music, del que ya hemos escuchado algún tema. En él conjuga, con mucho tacto, su propia dualidad: por un lado se considera portavoz de una de las músicas más antiguas del mundo, el ritmo bubu de Sierra Leona; por otra se autodenomina “Black cowboy” embarcado en una misión transatlántica para crear su música futurista con la mentalidad de un artista revolucionario. Todo esto lo plasma de forma cristalina en tema Bubu dub, el último sencillo extraído de este trabajo. Una invitación a bailar toda la noche de la mano del sierraleonés y su inseparable banda, the Bubu Gang.

Los componentes de Darkie Fiction quieren que los músicos sudafricanos dejen de imitar a los de Estados Unidos. Para reforzar su tesis lanzan su primer vídeo que lleva por título Selula. En él, hablan de cómo salvar a alguien de la adicción al teléfono móvil al reprogramar su mente. Este dúo está formado por Yoza Mnyanda y Katt Daddy. Ambos originales de Ciudad del Cabo, de donde salieron para instalarse en Johannesburgo. No sabemos si conseguirán sus objetivos, pero sí que traen una música fresca y divertida, ideal para una fiesta como esta.

La música camerunesa está en auge, no cabe duda. Uno de los artífices de este éxito es el productor Salatiel y su discográfica Alpha Beta Records. Él también está detrás de Daphne cuyo último sencillo Jusqu’à la gare está pegando fuerte en el país, y fuera de él. Un tema cantando en inglés y francés que se escucha por todas partes.

El pasado 9 de noviembre conocíamos al ganador del Premio RFI al artista revelación de 2017, se trata del maliense M’Bouillé Koité. Durante el nuevo año oiremos hablar mucho de él ya que este galardón ofrece una gira por la mayoría de las capitales africanas, algunas occidentales y un nuevo álbum. Estamos seguros de que de una forma u otra este joven iba a destacar ya que tiene como productor a Sidiki Diabaté, otro habitual de estas páginas y renovador de la música maliense. Mientras llegan sus nuevos temas, recordamos este Mogo Kan (les on-dit) cuyo vídeo nos llegaba el pasado mes de septiembre.

El tema Barbie de Mr. Shaa y Bobrisky está lleno de energía. Sin embargo, en Nigeria es objeto de contradicciones, ataques y blanco de sentimientos homófobos. Todo ello desde que en noviembre el influencer Bobrisky hablase abiertamente en los periódicos de su orientación sexual. Muchos rumores y falsas acusaciones han hecho titulares en los medios de comunicación y en las redes sociales a partir de ese momento. Pero ello no ha impedido que en esta ocasión apoye a su amigo, también nigeriano, aunque residente en Ghana, Mr. Shaa, para este sencillo tan pegadizo que lo único que invita es a bailar y divertirse.

Seguimos con colaboraciones, esta vez se trata de Blinky Bill y Nneka. El primero, que fue miembro del grupo keniano Just a Band, publicó el año pasado su primer EP sin el resto de sus compañeros: We cut keys while you wait, con el que cosechó críticas muy positivas. Ahora está de vuelta y nos anticipa lo que será su nuevo trabajo, Everyone's Just Winging It and Other Fly Tales, con el sencillo No touch am. Un tema afrofuturista como bien refleja el vídeo dirigido por Osborne Macharia que lo acompaña. En él se cuenta la historia de tres herbalistas hausas, procedentes del norte de Nigeria, convertidos en elegantes protectores de la selva. Y todo ello arropado por la maravillosa voz de Nneka.

Sananapo es una canción sobre un niño que sale de sus casa en busca de aventuras y desde entonces no se sabe nada de él. Un homenaje a los viajeros cantado en setsuana por Elemotho junto a otros miembros de su banda: Samuel Batola y Raymond Mup.

Terminamos con algo más reposado para desacelerar los ritmos. El sudafricano Loyiso y el suazi Sands han presentado hace poco un tema muy meloso. Mezclan el xhosa y swati sobre las notas de un piano en el tema Ndimbonile, en el que hablan de una joven muy especial que los dos parecen haber descubierto. Sand ha tenido un gran éxito en 2017 en su país, Suazilandia, con el tema Tigi, que cruzó las fronteras del pequeño reino y llegó a lo más alto de las listas sudafricanas. Loyiso es un veterano. Pero parece que los dos juntos funcionan muy bien.

