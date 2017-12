EL AÑO 2017 empezó revuelto y quizá hoy lo esté aún más. En enero, Donald Trump desembarcó en la Casa Blanca y ha puesto patas arriba el orden mundial. En Europa, la escalada de los populismos y el Brexit andan moviendo los cimientos de la UE. Y en España, el desfile por juzgados y prisiones de los políticos implicados en los casos de corrupción ha quedado opacado por la crisis abierta por el independentismo catalán (y su correspondiente desfile de políticos por juzgados y prisiones). Tras unos meses tan convulsos, celebramos la llegada de la Navidad en un encuentro único con cómicos y actores capaces de arrancarnos carcajadas en medio de la tormenta. En una fiesta de dos días en el local de música en directo de moda en la capital española, el Jungle Jazz Club del restaurante Amazónico, esta generación de adictos a la risa nos recuerda que el humor es la mejor manera de digerir la realidad.

Los primeros en llegar son los actores Belén Cuesta (Sevilla, 1984) y Brays Efe (Las Palmas, 1988). El jolgorio se abre paso cuando entran en el sofisticado espacio de jazz. Son amigos y compañeros de trabajo en la serie Paquita Salas. Se sientan en la zona de mesas que hay junto al escenario para esperar a sus dos compañeros de foto. Kaco Forns (Madrid, 1982) y Raquel Córcoles (Reus, 1986), también conocida como Moderna de Pueblo, no tardan en aparecer. Ella pregunta a Kaco cómo es ser guionista de Andreu Buenafuente. Él se interesa por sus ilustraciones. Hasta que la música empieza a sonar y las dos parejas, enfundadas ya en sus trajes de gala, se animan a bailar. Forns levanta en brazos a Córcoles y salta el primer flas de la jornada. Entre risas y contoneos de cadera, el balance del año se cuela en la conversación. “Ha sido políticamente duro, pero hay que relativizar”, dice Brays Efe. “Haber sobrevivido ya es un motivo para reír, ¿no?”, ironiza Córcoles. Su nuevo amigo Forns bromea con lo fácil que es su trabajo últimamente. “Los políticos nos lo están dando todo hecho. Yo los denunciaría por intrusismo laboral”.

En tiempos de crisis y escándalos, la parodia se impone como mecanismo de abstracción. El humor se nutre de los estereotipos y modas que nos rodean. Así, la película más taquillera del cine español es todavía Ocho apellidos vascos, con 9,5 millones de espectadores, y la tercera, Ocho apellidos catalanes (5,6 millones). El psicólogo Eduardo Jáuregui, autor del libro El sentido del humor: manual de instrucciones (RBA), explica que “la risa se estimula cuando alguien no da la talla en el papel social asignado”. Para Sara Escudero (Arenas de San Pedro, Ávila, 1981) “es como el efecto mariposa. Provoca un cambio aquí, otro allí, y acabas derrocando a Trump”. Sobre el escenario, la cómica se encuentra con Miren Ibarguren (San Sebastián, 1980). Se saludan “a lo pijo”, reproduciendo el sonido de un beso: mua, mua. Y sueltan una carcajada.

El espectáculo pasa inadvertido para sus compañeros Luis Piedrahita (A Coruña, 1977) y David Broncano (Santiago de Compostela, 1985), que se ha sentado a la batería. Toca desde los 14 años y ha traído sus baquetas. “Por si la cosa se anima”. Piedrahita ha ido a verlo en La vida moderna, que empezó en 2014 como un programa semanal de la cadena Ser y hoy se emite de lunes a jueves. “Lo bueno es que sabéis el público que tenéis y le dais caña, y os reís de Podemos. Lo más difícil es hacerse un hueco siendo uno mismo, y eso es lo que se está consiguiendo”. Broncano destaca la proliferación de los espacios dedicados a la comedia en radio y web. “Es una gran época para el humor. Hay mucha gente haciendo cosas buenas”.

Ya están los cuatro acicalados y listos para esta noche de jarana. En un arranque de nostalgia, Ibarguren pide que pinchen ­a Marisol. Con la música de guateque a todo trapo, Escudero no para de mover la cadera y se pone la monda de naranja como pendiente. Piedrahita construye una pajita kilométrica para robarle de su copa la bebida a Broncano. “El humor es de las pocas buenas noticias de la vida”, dice. “Reír con amigos como los que estamos aquí, otra”.

Lo mismo piensa la guionista Pilar de Francisco (Madrid, 1982). Tiene muy buena relación con sus colegas de foto. A Antonio Castelo (Alicante, 1982) e Iggy Rubín (Madrid, 1984) los conoció cuando los tres hacían monólogos de bar en bar. Con el ilustre ignorante Pepe Colubi (Madrid, 1966) coincidió en el programa Likes, de #0, donde la madrileña se estrenó en televisión. “Me puse muy nerviosa, pero Pepe era tan majo que se me pasó”.

Entre trago y trago de whisky, la actualidad se cuela en la conversación. Sale el caso de Harvey Weinstein y sueltan algunas bromas. Entienden que de todo puede reírse uno y el humor encierra también una crítica. “Ya en serio, puedes pensar que Weinstein está enfermo, pero lo jodido es que, por ejemplo, Tarantino diga que lo sabía. ¡Y nunca hizo nada!”, comenta Castelo. En este punto, los tres hombres se enredan en un acalorado debate sobre si la comedia ayuda a ligar. Pilar de Francisco alza su vaso, mira de reojo al equipo de fotografía y suspira: “Bienvenidos al mundo de las chicas”. Suena una carcajada general. “Habrá igualdad cuando una mujer sea presidenta del Gobierno o cuando presente el especial de Nochevieja en TVE”.

De izquierda a derecha: Manuel Burque, Ana Morgade y Quique Peinado. Leila Méndez

Los 18 coinciden en la necesidad de hacer chistes de todo lo malo. Lo explicó muy bien Colubi durante esa sesión: “Cuanto peor van las cosas, más debemos reírnos. Porque es como un estado natural catártico en situaciones de drama”. Esa filosofía es la que arrastró a Manuel Burque (Santa Cruz de Tenerife, 1980) a su profesión. “La actualidad me pone tan triste que hago humor con ella para sobrellevarla”, cuenta mientras espera el turno para su foto. Frente a las cámaras posa el dúo cómico Pantomima Full junto a la perspicaz economista Marta Flich (Valencia, 1978). Ella baila y tiene energía por los tres. Ellos, embriagados por el ambiente, plantean la gran broma del humor. “Que durante todo 2018 no haya risas”, dice Rober Bodegas (Carballo, A Coruña, 1982). “Sí, que todo siente mal. Que nadie acierte con el chiste”, añade Alberto Casado (Madrid, 1983). Se completan las frases, como un matrimonio. “Eso nos haría muchísima gracia. Y conste que profesionalmente nos vendría fatal”. Su compañera niega la mayor: “Si los políticos nos dan los mismos titulares que este año, nos vamos a seguir riendo”. “Sin duda, en 2018 se superarán y volveremos a tener mucho trabajo a su costa”, dice Quique Peinado (Madrid, 1979), que acaba de llegar con Ana Morgade (Madrid, 1979) del plató de Zapeando. Ella recuerda una importante cuestión: “Si los bichos no se ríen y nosotros sí, por algo será”. Quizá para sobrevivir, ya lo decía Burque.

Es tarde y habrá que desalojar pronto el establecimiento. A partir de las ocho de la tarde empieza el concierto de alguna banda de jazz estilo Chicago, que es la música que se programa los jueves. El Jungle Jazz Club es uno de los pocos espacios en pleno Madrid con sesiones en vivo que abren todos los días. Como la mayoría de los compañeros que han venido a esta fiesta, Morgade y Peinado son pluriempleados. El ritmo de vida de los cómicos es frenético y cuesta detener la máquina. Nada que un gin-tonic no pueda resolver. “Lo necesito. No es broma”, dice Peinado. Después del brindis, el trío se relaja y un bombardeo de flases rebota contra las paredes. “¡Maravilla!”, exclama la fotógrafa. Se acabó la fiesta, pero no el humor. Solo tienen que ver las noticias y encontrar el chiste. O si no, como dice Brays Efe, siempre nos quedará “pensar en Chiquito: ¡No puedooor!”.

Marta Flich Esta economista y actriz ha encontrado en la actualidad política y social su fuente de inspiración para hacer comedia. En el videoblog que presenta en el HuffPost, la valenciana explica las noticias económicas de forma sencilla y con mucho sarcasmo. Pantomima Full Los sketches de Rober Bodegas y Alberto Casado en su dúo cómico Pantomima Full han impulsado la carrera de este tándem gallego-madrileño. “Todo empezó con unos vídeos breves que grabamos para promocionar una obra que hacíamos en el teatro Alfil de Madrid. Lo gracioso es que la sala estaba siempre medio vacía, pero los vídeos se hicieron virales y arrasaron”, dice Casado. Tuvieron tanto éxito que en 2017 han ido de gira por toda España para representarlos en vivo; cuentan con funciones fijas durante todo 2018 en el teatro Cofidis Alcázar de Madrid y acaban de estrenar una sección en el programa de la cadena Ser Hoy por Hoy, presentado por Toni Garrido. “Nos reímos de todo aquello que nos da rabia”, resume Bodegas. Luis Piedrahita El monologuista gallego ha hecho de sus ingeniosos juegos con el lenguaje un estilo propio. Este año publica nuevo libro, Cambiando muy poco algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto (editorial Planeta), y regresa a los cines Ca­llao con la segunda temporada de su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Recomienda reír todo el año: “Porque si alguien lo deja todo para Nochevieja, tendrá una resaca terrible”. Miren Ibarguren Cuando piensa en 2017, la actriz de comedias como Aída o La que se avecina tiene claro que reírse es la única salida. “Con todo lo que ha pasado, no queda otra”. Y de bromear con temas delicados sabe un rato. Este año, la intérprete vasca ha sido protagonista del filme Fe de etarras, de Netflix, junto a Javier Cámara y Julián López. Sara Escudero Se ha convertido en un referente femenino del humor español por sus intervenciones en El club de la comedia y en los programas Zapeando (Cuatro) y Cero en historia (#0). La abulense sostiene que hay que acostumbrarse a ejercitar la risa, cada día un poco más. David Broncano La vida moderna, A vivir que son dos días, Late motiv… El cómico gallego no puede tener más razones para cerrar el año igual que lo hacía el Rey emérito, con orgullo y satisfacción. “Ya estoy en el último tramo de cotización de Hacienda. O sea, que la mitad de mi sueldo va para el país, y eso es muy buena señal”, bromea. “Hubo un tiempo en el que ni siquiera tenía que declarar por lo poquito que ingresaba al año”. Está convencido de que es una gran época para los profesionales del humor, y su trayectoria lo prueba. Belén Cuesta Después de un lustro llenando el teatro Lara con el musical La llamada, este 2017 se ha ­estrenado la adaptación cinematográfica. “Sin duda es un motivo para terminar el año riendo”. El humor ha sido una parte indispensable en la carrera de esta sevillana. Despegó en 2013 junto a Andreu Buenafuente, en su programa de La Sexta En el aire, y ha protagonizado pelícu­las de éxito taquillero como Ocho apellidos catalanes. “Reírse de uno mismo es fundamental para perdonarse, quererse y poner los pies en el suelo” Brays Efe El actor asegura que esta Nochevieja la mejor guarida para aislarse de la inflamada actualidad es ver Paquita Salas, la serie que protagonizó el año pasado y que estrenará su segunda temporada en 2018. La primera está ya disponible en Netflix. “Y si la gente se la pone después de las campanadas, las risas estarán garantizadas”, bromea el canario. “Aunque nunca se reirán tanto como nosotros durante el rodaje”. Kaco Forns Cómico y guionista del programa de Movistar+ Late motiv, celebra que en 2017 la comedia se ha hecho más fuerte de lo que ya era. “Porque, aunque las cosas vayan muy mal, hay muchos profesionales sacando comedia de la tragedia y esa es la mejor parte del humor”. El madrileño reconoce que ha vivido años profesionalmente mejores, en los que los bolos como monologuista llenaban la cartera, pero ahora tampoco le va nada mal. “Gracias al pluriempleo, claro”. Raquel Córcoles Conocida como Moderna de Pueblo, por el personaje que la ilustradora catalana creó en 2010 y que la lanzó a la fama, celebra que en 2017 han surgido infinidad de modas absurdas. “Como cada año. Es mi fuente inagotable de humor”. La autora de cómic publica nuevo libro: Idiotizadas (Planeta). “De feminismo y Disney. Y de cómo las mujeres cambiamos de los 20 años a los 30 en nuestra forma de afrontar los prejuicios que por nuestro sexo llevamos arrastrando demasiado tiempo”.