Intrigas palaciegas en Oriente Próximo

Mohamed Bin Nayef (MBN), de 58 años.

Sobrino del rey Salmán y apartado de la sucesión por el ascenso de MBS. El que fuera poderoso ministro del Interior (y apreciado interlocutor de EE UU en la lucha contra el terrorismo) duró 16 meses como heredero designado. A pesar de unas muy difundidas imágenes en las que se le vio jurar lealtad a su joven primo, se intuye que la jugada no le sentó muy bien ni a él ni al resto de su influyente rama familiar. The New York Times publicó que permanece bajo arresto en un palacio.