Jordi Cruz, mucho más que ‘MasterChef’

Jordi Cruz ha vivido su propio triunfo en Tenerife al día siguiente de proclamar a Saúl Craviotto el ganador de MasterChef Celebrity 2. Tres estrellas para el restaurante barcelonés donde oficia “a diario, aunque la gente se piense que me paso todo el rato en un plató. No se consigue lo que hemos podido lograr si no es con mucho trabajo”, dice el chef a EL PAÍS. Y es que, en términos de fama mediática, más que su sólida trayectoria como cocinero ha podido su presencia desde 2013 como jurado castigador de MasterChef, en TVE. “La tele es muy poderosa, pero yo soy un cocinero de pura cepa y mi proyecto vital es la cocina. Sí es cierto que he sacrificado un poco esa imagen de cocinero puro, pero la experiencia MasterChef es muy bonita, ha hecho que muchos niños quieran aprender a cocinar y ha popularizado la alta cocina”.

ABaC 😋🐟🥃🥜🌱 Una publicación compartida de Jordi Cruz Mas (@jordicruzoficial) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 5:16 PDT

Tres estrellas Michelin en ABaC le engordan de satisfacción: “No me lo esperaba. Todos los años los cocineros luchamos por ello, la guía genera muchas ilusiones, muchas esperanzas, pero el peor enemigo es uno mismo. Yo pensaba que este año no volverían a dar otro tres estrellas en Barcelona y me había despreocupado. He estado muy tranquilo”, asegura el cocinero catalán, cuya mano derecha en el equipo, David Andrés, acaba de ser proclamado por segunda vez consecutiva Mejor Cocinero Joven de España y competirá en el certamen europeo San Pellegrini Young Chefs. “En mi casa todos son parte del mérito de las estrellas, desde el picas hasta el proveedor. Yo las recojo, pero en nombre de todo el equipo, de un grupo de personas que son el alma del proyecto. Yo recibo ahora los halagos, pero este reconocimiento hace feliz a todos”.

Formado en la escuela de hostelería de su natal Manresa (1978), Cruz fue precoz en la obtención de estrellas: en 2004, a los 24 años, para Estany Clar. En 2008, otra en L’Angle (ahora L’O en Món Sant Benet). Desde 2010 es el chef titular de ABaC, cuya cocina define como “evolutiva e inquieta, basada en el producto, donde tiene cabida la creatividad y la tradición”. También es responsable en Barcelona del bistró Atempo y del Ten’s Tapas.