El campo exhibe en las calles su malestar por el acuerdo con Mercosur

Por un lado, los recortes en la Política Agraria Común (PAC) que amenazan con reducir sus ingresos. Por otro, un tratado comercial, el firmado entre la Unión Europea y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que perciben como dañino para los intereses del sector agrario y ganadero. Miles de tractores han recorrido este jueves las calles españolas para protestar contra ambas medidas, y reclamar otras muchas mejoras, en una jornada de movilizaciones en la que están previstas una treintena de manifestaciones por todo el país.

El superjueves de protestas planteado por el sector quedó algo deslucido por el mal tiempo. El temporal obligó a cancelar las movilizaciones previstas en Madrid y Sevilla, que a priori habrían estado entre las más concurridas. En la capital de España, ese vacío se ha cubierto con la entrega de una tabla de reivindicaciones a las autoridades del gobierno de la Comunidad de Madrid, y una reunión con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En ella, representantes del sector han han reclamado ayudas anticipadas para los sectores más afectados, y han puesto sobre la mesa otros problemas, como la falta de relevo generacional.

Sin embargo, siguieron adelante otras muchas marchas, con participación desigual. Unos 1.800 vehículos, entre tractores y camiones, partieron en la protesta en Murcia, que se concentra en cuatro puntos de la geografía regional, donde la Guardia Civil ha establecido ya desvíos alternativos para el tráfico rodado. En Valladolid, unos 450 tractores recorren las principales vías de acceso a la ciudad; al menos 200 lo hacen en Valencia, acompañados de unos 2.000 manifestantes; y unos 75 vehículos circulan por Bilbao. Mientras que en Asturias se prevén dos horas de cortes en tres importantes puntos de las autovías.

En las movilizaciones de Palma, con la presencia de una veintena de tractores, el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha expresado su desconcierto sobre cómo se materializará el pacto con Mercosur en la práctica, alertando de que países como Brasil emplean productos fitosanitarios prohibidos en Europa. “No entendemos cómo entrarán estos productos aquí con las normativas europeas que nos exigen a nosotros”, ha señalado.

El acuerdo se ha encontrado con obstáculos en el camino, tras la decisión del Parlamento Europeo de enviarlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero la Comisión Europea está decidida a que su aplicación provisional comience tan pronto como los países de Mercosur lo ratifiquen. Los expertos estiman que su impacto será desigual. “Aunque es probable que el sector agrícola sea el más afectado por el acuerdo, surgirán diferencias significativas entre los productores de carne (afectados negativamente) y los productores de vino o queso (afectados positivamente)”, afirma François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel AM.

El rechazo al tratado comercial y a los recortes en la PAC se han mezclado con otras peticiones. En la protesta de Valencia los dirigentes agrarios han insistido en el problema de la falta de agua, y reclamado la adecuación de los barrancos e infraestructuras hidrológicas, así como soluciones para los campos arrasados por la dana. Además, han puesto el foco en la excesiva burocracia, frente a la que piden simplificación y que el cuaderno digital que deben llevar todas las explotaciones sea algo voluntario de forma indefinida, y no temporal como sucede actualmente, cuando la idea es que se vuelva a exigir a partir de 2027.

El malestar del campo ha generado también algunas reacciones políticas. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha subrayado que el acuerdo con Mercosur debe contemplar “controles estrictos” para evitar la “competencia desleal”, una de las reclamaciones de agricultores y ganaderos.

Pese a las salvaguardas introducidas por Bruselas para evitar distorsiones en el mercado interior cuando entre en vigor el pacto, temen que este permita la entrada de un aluvión de productos a menor precio, de peor calidad, y con requisitos sanitarios menos estrictos.

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha sido uno de los participantes en la concentración de Málaga, que se ha desarrollado bajo el lema Por la supervivencia y respeto del campo. Y se ha mostrado comprensivo con las reivindicaciones. “El campo está harto y tiene motivos”, ha afirmado.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha mostrado su “máximo respeto a las protestas”. Y ha defendido que las reivindicaciones del sector primario “siempre son justas”.

Las acciones de protesta que se han celebrado durante toda esta semana culminarán con una tractorada en Madrid el próximo 11 de febrero.