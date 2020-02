Sánchez aplaza a diciembre el cobro de la ‘tasa Google’ bajo la presión de EE UU

SILVIA AYUSO

Francia fue de los países pioneros, y de los más vociferantes, en reclamar una tasa Google a las plataformas tecnológicas extranjeras que operan en su territorio sin apenas pagar impuestos nacionales. Pese a las amenazas de Estados Unidos, la Asamblea Nacional dio su visto bueno en julio de 2019 a la tasa GAFA (por las siglas de los principales afectados: Google, Amazon, Facebook y Apple). París niega que sea un impuesto contra empresas de EE UU, como afirma Washington.

El primer cobro de esta tasa —que grava cerca del 3% del volumen de negocios de las compañías tecnológicas en el país donde obtengan ingresos anuales de al menos 750 millones de euros en sus actividades digitales mundiales— se realizó en noviembre. Pero ante la respuesta de la Administración Trump, que amenazó con imponer un arancel de hasta el 100% a productos franceses importados, como el vino, por valor de 2.400 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros), Francia dio un paso atrás.

Durante el foro de Davos, en enero, anunció la congelación temporal del impuesto hasta finales de año para dar tiempo a la OCDE de presentar —y a que los países aprueben— una tasa acordada internacionalmente.

El acuerdo entre París y Washington es que el fisco francés no cobrará la tasa Google en abril, cuando tocaba el siguiente pago, ni tampoco el vencimiento de noviembre. Pero si a finales de año no se ha llegado a ningún acuerdo, sí reclamará el dinero, asegura el Gobierno de Macron, que no ha dicho sin embargo qué hará si entonces Washington hace efectiva su amenaza. París asegura que, si la tasa aprobada por la OCDE es menor que la que ya ha cobrado, devolverá a las empresas afectadas la diferencia.