Las medidas de Bruselas para evitar la caída del aceite no surten efecto

Las medidas de almacenamiento de aceite de oliva acordadas por Bruselas no han logrado ningún alza de los precios. El valor del aceite en el mercado se mantiene en el entorno de 2,1 euros por kilo para el virgen extra; 1,9 para el virgen, y 1,7 euros para los lampantes. El bajo precio en el olivar ha sido una de las banderas de las movilizaciones agrarias en España. Los agricultores recuerdan que, frente a los bajos precios en origen, los costes medios de producción se sitúan en más de 2,5 euros por kilo y se irán por encima de los tres euros por kilo para olivares de secano. Bruselas ha llevado a cabo tres licitaciones para acaparar aceite y restringir la oferta.

En las de noviembre y diciembre, las autorizaciones ascendieron a 21.000 toneladas. Pero apenas tuvieron impacto sobre los precios. En última subasta, celebrada a finales de enero, se autorizó el almacenamiento de 149.600 toneladas. Y se espera que, para la próxima y última licitación, a finales de febrero, se autorice un volumen que permita rebasar las 200.000 toneladas.

La medida de las autoridades comunitarias para crear un almacén de aceite y así tratar de elevar los precios coincide con un récord de stock en el inicio de campaña, cuando se acumularon 750.000 toneladas por una cosecha casi récord de 1,8 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura no descarta pedir nuevos almacenamientos ante el peso de los excedentes en el mercado. No obstante, Agricultura cree que la salida no es almacenar sino vender, una opinión que también se comparte en algunos medios del sector.

Un plan estratégico

El año pasado, los bajos precios del aceite de oliva en origen dieron lugar a una recuperación de las ventas al exterior. Pero los aranceles de EE UU obligaron a las empresas españolas a comprar aceite fuera para poder exportar envasado esquivando las tasas a los EE UU o a exportar desde otros países.En este contexto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió con el sector aceitero para afrontar esta crisis. Se esbozaron medidas para activar políticas de calidad, promoción y autorregulación en los mercados.

En esa línea, Planas anunció la redacción de un paquete de normas específicas para el sector dentro del plan estratégico que se está elaborando para afrontar la reforma de la PAC. Con esta norma se pretende incidir en la trazabilidad y calidad del aceite para despejar las dudas entre las débiles fronteras entre el aceite virgen y el virgen extra. Las iniciativas fueron recibidas con frialdad por el sector.