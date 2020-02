Airbnb restringe las reservaciones de alojamientos enteros a menores de 25 años en Canadá

Airbnb, la plataforma de internet que ha revolucionado en pocos años la forma de buscar y ofrecer alojamiento, pondrá en marcha la próxima semana un proyecto piloto en Canadá: las personas menores de 25 años no podrán reservar inmuebles completos en zonas cercanas a sus lugares de residencia. La única excepción será para jóvenes que hayan hecho al menos tres reservaciones y que cuenten con evaluaciones positivas. La medida surge a raíz de un tiroteo en Toronto, el pasado 31 de enero, donde tres personas murieron en una fiesta organizada dentro de un piso alquilado a través de la compañía.

Chris Lehane, vicepresidente de políticas y comunicaciones internacionales de Airbnb, hizo el anuncio esta semana en la ciudad de Ontario, manifestando en una rueda de prensa que la compañía considera que es hora de tomar acciones y observar lo que indican los datos. “Para nosotros, es increíblemente importante que asumamos la responsabilidad y hagamos todo lo posible para asegurarnos de que las personas se comporten de manera adecuada y segura”, expresó. Canadá es el primer país donde la firma californiana pone en marcha un proyecto de esta índole, dejando abierta la posibilidad de implementarlo en otros más.

Lehane informó de igual forma que la compañía ofrecerá una línea de comunicación para que los vecinos puedan reportar sobre posibles conflictos en propiedades alquiladas. Asimismo, hizo público que Airbnb donará 300.000 dólares canadienses (unos 225.000 dólares) en los próximos tres años a una asociación de médicos que realiza campañas de sensibilización sobre la violencia propagada por las armas de fuego.

Cabe señalar que Toronto es una de las urbes de Canadá más afectadas por este problema. Ejemplo de ello fue la muerte de los tres jóvenes menores de 22 años el 31 de enero en un piso alquilado a través de Airbnb, donde hubo la fiesta no autorizada. La policía ya había investigado un tiroteo en el mismo edificio pocos días atrás. El 8 de enero, un canadiense de 18 años fue asesinado con una pistola dentro de una propiedad alquilada por medio de la plataforma en Ottawa, la capital del país.

En la rueda de prensa, Chris Lehane subrayó que los hechos violentos ocurren en porcentajes sumamente pequeños en los sitios alquilados a través de Airbnb. Sin embargo, dijo que estas cifras crecen cuando se trata de inquilinos jóvenes. Lehane no quiso precisar sobre el “radio específico” en donde los menores de 25 años tendrán prohibido reservar alojamientos completos en sus comunidades de residencia. No obstante, señaló que no estará determinado por límites municipales y que se basará en información proporcionada por usuarios y sistemas de verificación. “No queremos compartir esta información porque no deseamos que alguien pueda evadirla con facilidad”, apuntó.

En noviembre, la compañía prohibió la organización de macrofiestas o eventos abiertos anunciados en redes sociales dentro de sus alojamientos. La medida fue anunciada por Brian Chesky, su consejero delegado, una decisión provocada por la muerte de cuatro personas en Orinda (California), en plena noche de Halloween, dentro de una vivienda alquilada por medio de Airbnb.