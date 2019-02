Las plataformas digitales mejoran la vida de los usuarios, pero deben jugar con las mismas reglas

Los españoles tienen buena opinión de las plataformas digitales. Creen que mejoran sus vidas. Pero también apuestan por que estén más controladas, al igual que el resto de competidores, según se extrae de la encuesta que 40dB ha elaborado para EL PAÍS.

La inmensa mayoría de encuestados, el 98,4%, dicen conocer plataformas de compra online y entrega a domicilio como Amazon, Glovo o Deliveroo. El 80% las ha usado en alguna ocasión, y el 18% no, pero han oído hablar de ellas. Son las plataformas más conocidas, seguidas por las de vehículos de transporte concertado (VTC), como Cabify y Uber, y las de streaming de vídeo, como Netflix y HBO, ambas con un conocimiento del 93%.

pulsa en la foto GRÁFICO: Encuesta sobre servicios ‘online’ y plataformas digitales

La encuesta se hizo entre el 8 y el 15 de febrero, es decir, apenas unos días después de que en Madrid y Cataluña los taxistas protestasen contra Uber y Cabify.

El nivel de conocimiento desciende al 79,8% en los servicios digitales de alquiler de alojamientos como Airbnb o Homeaway. Estos índices tan altos pueden estar influidos por haberse realizado la encuesta entre la comunidad de internautas, admite Pablo Arnaldos, investigador de 40dB. No obstante, Arnaldos defiende que dado el amplio nivel de seguimiento mediático de estas plataformas, el que la encuesta se realice entre internautas tiene más influencia en las respuestas sobre la experiencia que en el índice de conocimiento.

Ahorran tiempo y dinero

Los porcentajes de aprobación son igualmente altos cuando se pregunta si estas plataformas mejoran la vida de sus clientes. En el caso de las de compra digital (Amazon, Glovo y Deliveroo), el 79,1% piensa que utilizarlas supone un ahorro de tiempo y dinero. Los autores del estudio reparan en que este amplio consenso esconde una brecha importante entre los que las usan y los que no: entre los primeros el 55,6% está muy de acuerdo en que mejoran la vida de sus clientes; el porcentaje baja al 19,7% cuando no se han utilizado.

También hay una mayoría clara que cree en los beneficios de Uber y Cabify: el 63% de los encuestados. En las empresas digitales de alquileres turísticos, el porcentaje baja al 55,3%.

Hay mayor división de opiniones cuando se pregunta sobre cómo protegen a sus trabajadores estas compañías o si pagan lo suficiente a Hacienda. Respecto a Deliveroo, Glovo o Amazon, compañías que han vivido conflictos laborales en los últimos meses, el 41,6% piensa que estas empresas no hacen lo suficiente por sus empleados; el 28,1% no lo tiene claro; el 9,5% discrepa; y el 20,9% no responde.

La división desaparece cuando se pregunta si hay que regular a las plataformas digitales. El 85,6% defiende que se les impongan normas. La mayor parte de estos, el 62,8%, piensa que deben competir con las mismas normas que el resto frente al 22,6%, que defiende que deben tener una regulación adaptada a “su carácter innovador, así como a las nuevas necesidades e intereses de los consumidores”.