Kreuzkamp: “Los mercados han dejado atrás el punto álgido de pesimismo”

Pregunta. ¿Qué perspectivas ha presentado a sus clientes para 2020?

Respuesta. En 2018 los mercados anticipaban una escalada del conflicto comercial entre EE UU y China y que 2019 acabaría salpicando a Europa. Ahora se espera algún tipo de acuerdo y ello ha devuelto la confianza a los mercados, que han dejado atrás el punto álgido de pesimismo. Pronosticamos que no habrá recesión en 2020 y que la economía global crecerá al mismo ritmo que en 2019, un 3,1%. Hace 12 meses los mercados apostaban por que la Reserva Federal (Fed) iba a subir los tipos de interés y a retirar liquidez. Seis meses después, la Fed dio un giro de 180 grados con tres recortes consecutivos de los tipos. No creemos que el cambio responda solo a las presiones del presidente Trump, sino a una voluntad de estabilizar la economía. Esperamos que EE UU crezca un 1,6%, frente a un avance ligeramente superior al 2% de 2019. Trump necesita una foto estrechando la mano del presidente Xi y podrá vender un buen acuerdo con China en su campaña electoral. Es una precondición para su reelección en noviembre. Aunque el conflicto comercial está teniendo un impacto negativo, la economía estadounidense sigue creciendo y hay pleno empleo. Es el típico fenómeno de fin de ciclo: crecimiento lento, probablemente durante bastante tiempo. Para la eurozona esperamos un avance ligeramente por debajo del 1%. Es un ritmo inferior al de 2019, pero nuestro mensaje es que no habrá recesión.

P. ¿Cuál es su pronóstico para los mercados de valores y bonos en este año?

R. En los mercados de renta fija esperamos que los tipos de interés sigan bajos por bastante tiempo. Eso significa que no habrá retornos sin asumir riesgos. En DWS nos estamos centrando en bonos corporativos de mercados emergentes, particularmente asiáticos, que tienen un peso importante en nuestra cartera. En los mercados de valores esperamos que el beneficio por acción vuelva a crecer. En EE UU se ha incrementado solo un 1% en 2019 y esperamos que lo haga entre un 5% y un 6% en 2020, lo mismo que en Europa. En los mercados emergentes esperamos que crezca un 9%.

P. ¿Qué riesgos contempla?

R. Si nos equivocamos en nuestra previsión de que habrá acuerdo comercial entre EE UU y China y se imponen nuevos aranceles, la confianza se esfumará muy rápido. Se tarda años en generar confianza y tan solo minutos en destruirla. Ello tendría un gran impacto en los mercados de valores y echaría por tierra nuestras previsiones económicas para 2020. En la renta fija, los riesgos provienen del extremo opuesto: si el crecimiento económico fuese mayor del esperado, los bancos centrales podrían dar un nuevo giro de 180 grados y optar por una política monetaria más restrictiva, con una subida de tipos en EE UU y con la primera subida en muchos años en Europa. Y un factor del que apenas se habla es la inflación. Un rebrote inflacionario desencadenado por un crecimiento económico mayor del esperado podría tener un impacto negativo tanto en el mercado de valores como en el de renta fija. Somos cautelosamente constructivos. No esperamos gran cosa de la renta fija: una cartera diversificada dará unos retornos, como mucho, de entre un 1% y un 2%. En los mercados de valores los beneficios estarán entre el 5% y el 6%. Con una cartera equilibrada y una combinación 50% renta fija-50% renta variable se pueden obtener retornos del 3%.

P. ¿En qué sectores ve las mejores oportunidades?

R. En la renta fija apostamos fundamentalmente por los bonos corporativos. En Europa la razón es que el BCE los ha vuelto a comprar por valor de 20.000 millones al mes, que es mucho en un mercado de por sí bastante estrecho. El BCE será responsable de que no se vayan a ensanchar los diferenciales de deuda, sino a estrecharse. Los bonos corporativos darán un retorno del 2% en la eurozona; los bonos del Estado, prácticamente nada. Las mejores oportunidades están en los bonos corporativos asiáticos porque tienen un retorno muy atractivo, de entre el 4% y el 5%. Las tasas de impago de los bonos asiáticos son muy bajas y es el único mercado del mundo que no está influenciado por los bancos centrales. Hace 10 años era un mercado de nicho, pero ha crecido mucho y es muy sólido.

P. ¿Por qué tipo de valores apuesta DWS?

R. Desde 2016 el rendimiento de los valores growth (de crecimiento) supera ampliamente al de las acciones value (de valor). Las empresas de crecimiento, principalmente tecnológicas como Apple, Netflix, Facebook o Google, han subido más que todo lo demás, mientras que las de valor, aunque buenas pagadoras de dividendos, han estado por debajo. Las acciones value están infravaloradas en torno a un 30% con respecto a las de crecimiento. En 2020 nos vamos a centrar más en value, pero es algo pronto para que superen a los valores de crecimiento en nuestra cartera.

P. EE UU sigue teniendo más peso en su cartera que Europa. ¿Por qué?

R. La razón es que EE UU tiene crecimiento y Europa tiene valor, ¿o conoce usted a una gran empresa tecnológica europea? La decisión de apostar por EE UU en los últimos dos años fue acertada, pero ahora existe una gran brecha de valoración entre ambos mercados y, en nuestra opinión, Europa puede ser una sorpresa positiva en 2020. Aunque vamos a seguir centrados en EE UU, probablemente reduzcamos esa exposición en favor de mercados emergentes y de Europa. Además, vamos a incorporar criterios medioambientales y sociales en nuestras inversiones y vamos a reducir el peso de las empresas energéticas para incrementar el de activos sostenibles.

P. ¿Es la inestabilidad política en España motivo de preocupación para los inversores?

R. No me preocupa la inestabilidad política en España, al menos su impacto en los mercados eu­ropeos, pues tiene un peso bajo en los índices. Me preocupa más en Alemania. El nuevo liderazgo socialdemócrata ha llevado al partido hacia la izquierda y ha puesto en cuestión el Gobierno de gran coalición con los cristianodemócratas. Hay partidos populistas en auge. Uno de ellos es Alternativa por Alemania, que tiene representación en los Gobiernos locales y los Parlamentos regionales. Para nosotros, en cuanto a inversiones, España es neutral: puede ir en una u otra dirección. Desde 2012, cuando Mario Draghi pronunció la frase “Todo lo que haga falta”, España ha hecho sus deberes: la ratio deuda/PIB ha bajado hasta el 95%-96%. Estoy seguro de que el nuevo Gobierno continuará por esta senda. El desempleo, especialmente el juvenil, sigue siendo alto, pero se ha reducido significativamente. España no está mal, vista la situación en Alemania, Reino Unido e Italia.