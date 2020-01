Acciones españolas para triunfar en Bolsa en 2020

La Bolsa española ganó en 2019 el 11,8% frente a la pérdida del 15% de 2018. Ha sido un buen ejercicio para las acciones con subidas en 25 valores del Ibex 35. Han destacado las fuertes alzas en Cellnex y Ferrovial que contrastan con los desplomes de Ence y Bankia. Un año sometido a la marcha de la guerra comercial de Estados Unidos con China, a las negociaciones del Brexit y a la desaceleración en el crecimiento de las economías.

Para este 2020 que acabamos de estrenar, los expertos apuntan que arranca un ejercicio marcado más por las dudas que afectan a la economía en clave interna, como una posible subida de impuestos en España o la implantación de la llamada Tasa Tobin sobre las transacciones financieras, que incluye la compra de acciones. También el menor crecimiento de la economía lleva a los analistas a ser muy cautos. Los más optimistas apuntan a un alza del 10% en el Ibex 35 hasta final de año, pero la mayoría ve el mercado con un comportamiento neutral, cercano a los 10.000 puntos en el selectivo. Gustan más los mercados estadounidenses pese a estar en máximos históricos, así como el índice EuroStoxx 50 que recoge la gran empresa europea.

Esto no significa que no existan oportunidades de compra en el mercado español. Valores que están infravalorados o que muestran buenas perspectivas para su negocio que no se reflejan en sus precios. La inmobiliaria Merlin Properties, la farmacéutica Almirall, Repsol, Santander, Caixabank, Cellnex o Ferrovial se encuentran entre los valores más citados por los analistas para 2020.

Desde el departamento de análisis de Bankinter apuestan en renovables por Iberdrola y Acciona, ya que la fuerte caída en el coste de instalación en eólica y solar hacen más competitivas este tipo de tecnologías. Dentro de las concesionarias les gustan Ferrovial y Cellnex con una exposición global y “que podrían verse beneficiadas por planes de estímulos y la entrada del 5G”. Merlin Properties es su opción para las inmobiliarias, ya que no esperan que se elimine el régimen de las socimis, que resulta muy atractiva. En farmacéuticas, su apuesta para 2020 es Almirall “por los resultados de su reenfoque hacia dermatología, la probabilidad de que supere las expectativas y el ajuste de su precio tras la reciente colocación de un 10% del capital”. Su cartera española se completa con Amadeus que junto a otras tecnológicas “cotiza a múltiplos que pueden parecer elevados, pero si los vemos ajustados por crecimiento no lo son tanto”, explican.

Pese a ser un sector infamado en Bolsa y que ha vuelto a empalmar en 2019 un mal resultado, los analistas de Banco Sabadell incluyen entre sus preferencias para este año tres valores bancarios: Caixabank, Banco Santander y Unicaja. En Caixabank destacan que “la reducción del riesgo IRPH ha sido un soporte en el valor, que desde los mínimos de agosto ha subido un 30%. Pese a ello, cotiza con descuento frente a su valoración fundamental que vemos en 3,26 euros”. A Santander le dan un precio objetivo de 4,7 euros ya que, aunque los resultados del tercer trimestre demostraron debilidad en España y Reino Unido, no impidieron que el beneficio neto operativo recurrente alcanzara niveles máximos no observados desde hace ocho trimestres. En Unicaja fijan un potencial de subida del 32% y también ven potencial para 2020 en Iberdrola (17%) por su apuesta en renovables y en Merlin Properties (23%). Repsol tiene para ellos un potencial del 37%, ya que cotiza por debajo de la media del sector con unas previsiones muy conservadoras que conseguirá mejorar a lo largo del año. Por último optan por Sacyr, ya que “el mercado está infravalorando la división de concesiones [representa el 67% del valor empresa] donde vemos una buena evolución de resultados por mejora de tráficos y porque van entrando nuevos activos”. El único punto negativo es su elevado endeudamiento, concluyen.

El fundador y director de análisis de la gestora Augustus Capital, Juan Uguet de Resayre, basa su cartera española en tres valores: Global Dominion, Merlin Properties y Realia. De Global Dominion destaca su exposición a negocios en crecimiento con un excelente equipo gestor. La compañía crece por encima del 7% anual de forma orgánica además de las adquisiciones que todos los años realiza. En cuanto a Merlin, indica el bajo riesgo por la calidad de sus activos inmobiliarios. La compañía va a ser capaz de seguir generando valor por la rotación de activos y nuevos desarrollos en los que participa (oficinas y logística). Su participación en el proyecto Castellana Norte y la elevada rentabilidad por dividendo (4%) son otros argumentos para la compra. Por último está la inmobiliaria Realia, cuyos principales accionistas son Inmobiliaria Carso (del empresario Carlos Slim) que tiene una participación cercana al 74% y el fondo activista británico Polygon en torno al 14%. Su escasa circulación de acciones provoca un limitado seguimiento de los inversores y analistas y sin embargo el valor de los activos publicado por la compañía está en torno a 1,40 euros por acción frente a los 0,90 a los que cotiza.

Otras opciones

En otra firma experta en Bolsa, Renta 4, dan un potencial de subida del 40% a Liberbank por su peor comportamiento en Bolsa en 2019, la reducción de gastos y nuevos planes de eficiencia, la estabilidad del margen y la posibilidad de operaciones corporativas que permitan aflorar valor, con una reducida exposición a hipotecas IRPH. En ACS su capacidad de subida es del 25%, apoyada en su cartera en máximos históricos y con riesgo a la baja, unos márgenes razonables y una elevada generación de caja junto con una excelente exposición geográfica. En Más Móvil ven potencial del 62% por su fuerte crecimiento de líneas móviles y fibra frente a la estabilidad de la competencia y el acuerdo con Orange le permite completar su plan de expansión antes de tiempo, optimizando inversiones. Almiral y Cie Automotive son otras de sus apuestas.

Por último, los analistas de Credit Suisse recomiendan infraponderar el sector farmacéutico europeo y sobreponderar el sector de bebidas, los bancos europeos y la minería. Santander, CaixaBank, IAG y Repsol son sus valores favoritos para este 2020 en la Bolsa española.