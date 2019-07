El mundo al revés: los inversores pagan por prestar más de medio billón de euros de deuda pública española

“Tradicionalmente la rentabilidad de un bono a diez años reflejaba las expectativas de crecimiento nominal que tenían los inversores a largo plazo. Evidentemente, eso no ocurre en la actualidad, pues en ese caso las rentabilidades europeas estarían descontando una japonización de la zona euro y, por tanto, un fuerte ajuste a la baja del crecimiento potencial. La huida de los inversores hacia destinos refugio en un contexto de políticas monetarias muy expansivas hace que hayan perdido vigencia esas referencias”, señala José Ramón Díez Guijarro, economista jefe de Bankia.

Ya existen estudios que hablan de los efectos contrarios que pueden tener unos tipos negativos. Las entidades sufren. Su materia prima no vale nada y, en consecuencia, no prestan o no bajan los tipos con la intensidad que pretende el banco central. El Banco Internacional de Pagos alerta, además, de que estos tipos provocan una mayor asunción de riesgos con tal de lograr rentabilidad. La búsqueda de rendimientos positivos es tan salvaje que Austria ha emitido deuda a 100 años con un interés del 1,17%. Grecia ya emite a 10 años al 2%.