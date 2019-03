España logra recuperar al inversor más conservador en plena ralentización europea

El mayor crecimiento de España no solo se nota en las compras de deuda pública. También hay una señal de confianza en la recuperación de la inversión extranjera directa, según los datos del Banco de España. Esta es aquella en la que “el inversor tiene un interés a largo plazo y una influencia significativa en la gestión de la empresa en la que participa”, dice la metodología del supervisor. De acuerdo con estas cifras, en España aumentó desde los 6.700 millones registrados en 2017 hasta los 38.200 millones de 2018. Se trata del mejor dato desde 2008, cuando justo antes del estallido de la burbuja entraron en la economía española unos 52.000 millones.

Las estadísticas no incluyen las inversiones meramente financieras, es decir, no recogen compras de cartera, bonos, tenencias de valor o capital riesgo. Así que no se trata de un capital que salga con suma rapidez al menor atisbo de inestabilidad. Al contrario, estas inversiones constituyen inyecciones en vena destinadas a tomar una participación, comprar una empresa, establecer una filial o inversiones inmobiliarias. Tardan más en llegar, pero tienen unos objetivos más a largo plazo vinculados a la marcha del PIB. En definitiva, tardan más en irse porque representan una apuesta por una economía que aún avanza a ritmos superiores al resto de la zona euro.

Por el contrario, la inversión extranjera de cartera, aquella que es financiera y más volátil, ha disminuido desde los 60.400 millones hasta los 36.800 millones. De hecho, en 2018 el Ibex 35 arrojó una caída superior al 10%.