Moscovici: “Tras los grandes sacrificios, llega la hora de subir los salarios”

"No podemos estar seguros de que la UE sobrevivirá en este siglo XXI"

“He sido padre a una edad en que se suele ser abuelo y quiero que mi hijo, que tiene ahora diez meses, crezca en una Europa como la actual, que es un continente con un modelo político, social, cultural y ecológico muy específico”, reflexiona Pierre Moscovici a poco más de un mes de unas elecciones al Parlamento Europeo (el 26 de mayo) en las que se augura un brusco ascenso de los partidos soberanistas o antieuropeos. “Las elecciones serán un aviso pero no una derrota para los europeístas”, pronostica este socialista francés presente en la política europea como ministro, europarlamentario y, desde 2014, comisario europeo. En la recta final de su mandato en Bruselas, que no de su carrera, da vueltas ya a unas futuras memorias. Y se reconoce preocupado por una sacudida geoestratégica mundial que podría llevarse por delante la Unión Europea.

“No podemos estar seguros de que la UE sobrevivirá en el siglo XXI. Hay que pelear por ello, no es un hecho”, avisa. Y recuerda que el G-20, al que asiste como comisario, ha cambiado por completo y alrededor de la mesa se sientan Trump, Putin, Erdogan, Modi, Bolsonaro... En ese escenario y con esos protagonistas, “Europa es una absoluta necesidad, para los europeos y para todo el planeta”. Y añade que es uno de los pocos lugares del mundo “donde no hay pena de muerte, se lucha contra el cambio climático, se rechaza la discriminación por género, raza u orientación sexual, hay una importante red de protección social, la educación es una prioridad, la democracia y el estado de derecho es esencial... No hay muchos sitios más así, quizá Canadá, Australia...”. “He dedicado gran parte de mi vida a pelear por ese modelo y dedicaré el resto a seguir defendiéndolo”, añade.

Durante el cuarto de siglo que lleva en política europea, ha aprendido que el engranaje perfecto de la UE requiere de la sintonía de Berlín y París con la Comisión, pero sin olvidar al resto de capitales. Eso sí: “Si hay una colisión entre Berlín y París, todo se para”. Por ello, Moscovici considera que ambos países deben superar el “momento delicado” por la distancia que les separa por asuntos como los acuerdos comerciales con EE UU o el Brexit. Y ahí, dice, Madrid puede ayudar a tender puentes.